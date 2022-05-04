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對15歲表妹伸狼爪！害她惡夢連連懼怕男性　色男下場出爐

▲桃園市某名男子遭指控，趁年僅10歲孫女熟睡時乘機猥褻4次得逞被提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲屏東男子強迫15歲表妹幫打手槍，事後她崩潰患重度憂鬱、創傷後壓力症候群（PTSD）。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃資真／屏東報導

屏東一名23歲男子阿華（化名），見到年僅15歲的表妹小花（化名）在房間內獨自一人，竟生色心，伸入衣服內揉胸，又強行拉小花的手替自己打手槍直至射精，事後小花罹患重度憂鬱症，數次自殘。屏東地方法院依對少年犯強制猥褻罪，處1年4月有期徒刑。

判決指出，當時僅15歲的小花與一家人在2019年7月時到外婆家作客，同月4日早上，阿華見到小花獨自一人待在房間內，趁四下無人，將房門與窗戶鎖起來後，躺在小花身邊，把手伸進其內衣中撫摸胸部，小花馬上大叫「不要碰我身體」，阿華仍以左手住摀住其嘴巴，再強行拉住小花右手，強迫替他打手槍直至射精，過程約5分鐘，事後讓小花去洗手，還要她不可跟任何人提起。

直到隔年1月，小花母親得知此事，傳訊阿華說「你給我用滾的回來」、「出來面對」，阿華回覆「抱歉，我很最（醉）很糟糕」，說會接受一切懲罰，希望不要讓外公外婆知道。

法院調閱小花病歷，上面記載小花發生強暴一事後，不敢跟男生接觸，還常常做惡夢，夢見自己被車撞死或是被性侵，不願再回到外婆家，見到表哥會大哭等，經醫師診斷患有創傷後壓力症候群（PTSD）、重度憂鬱症。

法院認為，經證人表妹、胞姊、同班好友的證詞，皆可證明小花事發後出現情緒不穩、失眠、憂鬱、恐懼與陌生人接觸、自殘等情，足認阿華犯行對A女身心戕害程度甚深，因此依強制猥褻罪，處1年4月。

►靠它，臥室瞬間就有「北歐風」，還能讓收納沒煩惱！

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