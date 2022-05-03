前北市議員楊實秋兒與少女自拍性愛片　認錯賠18萬獲緩刑

▲台北市議會前議員楊實秋獨子楊澤祖。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

台北市議會前議員楊實秋的兒子楊澤祖，2018年與當時17歲的女友「滾床單」時，用手機錄下2人「愛情動作片」上傳雲端留念，女方怕不雅影像外流，報警查獲，楊澤祖認罪允諾賠償女方18萬元達成和解，台北地院審酌楊澤祖犯案時僅19歲、正處於對兩性好奇年紀，惡性不重且有情堪憫恕之處，依《兒童及少年性剝削防制條例》輕判4月徒刑、緩刑2年，可上訴。

判決指出，現年22歲的楊澤祖是在2018年2月間，透過交友軟體認識當時17歲、就讀高中三年級的女友，2人交往期間偷嘗禁果，楊澤祖不僅用手機錄下2人的性愛影片，還多次拍攝女方裸照，通通上傳個人雲端空間留念。

女方前年（2020年）滿20歲後，擔心當年與楊澤祖所拍的不雅影像會外流，同年11月報警查獲，因屬女方未滿18歲時期所為，楊澤祖被依《兒少條例》拍攝少年為性交及猥褻行為之照片、影片罪嫌起訴。

楊澤祖出庭認罪，與女方達成調解，允諾賠償18萬元並已支付11萬元，其餘分期匯款，法官審理認為本案查扣的不雅影像並非實體的照片、影片，改依拍攝少年為性交及猥褻行為之電子訊號罪論處，且犯罪時間雖長達一個多月，但法官認為屬於接續犯，從寬認定僅構成一罪，而非數罪併罰。

法官並指楊澤祖犯下本案時才19歲，正屬對兩性充滿好奇的年紀，拍攝對象是自己女友，加上沒把不雅影像另做不當使用，惡性與所生危害相對輕微，且積極彌補過錯，女方同意原諒，已有情堪憫恕之處，所以酌減其刑，輕判他4月徒刑、得易科罰金12萬元。

楊澤祖先前有多次脫序行為，涉在曾任職的按摩工作坊偷走按摩油，另被查出用假身分應徵工作，被依竊盜罪、偽造文書罪各判刑2月，本案法官認為這2件前案尚未定讞，因此本案仍准楊澤祖緩刑2年，以啟自新。楊澤祖為前案出庭後受訪，曾公開向父親說「對不起」，自認已成年，「社會如果有什麼批評都針對我，跟他（楊實秋）沒有任何關係」。