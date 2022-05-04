台鐵包商「強拍女官員裸照」逼過關　主謀照片曝光

▲華盛營造標得台中鐵路高架化松竹站等5個車站主體工程，因未如期完工，鐵改局一度以違約為由欲罰款。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

最高法院日前針對轟動一時的「強拍鐵改局女官員裸照案」作出判決，認定華盛營造公司時任主管蘇曉貞是主謀，因擔心承包鐵改局中部鐵路高架捷運化工程遲未能驗收遭罰，竟然教唆道上小弟，強擄女官員拍裸照，以此威脅放水，判處2年6月定讞。

▲華盛女主管蘇曉貞（圖）判刑2年6年定讞，法院認定她因女官員嚴格審查工程進度，才找人將對方擄走並強拍裸照。

檢方當初起訴本案時，華盛營造堅決否認與該公司有關，還推稱是已離職女主管的私人感情糾紛，但根據最高法院最新的終局判決，卻狠狠打臉華盛營造，不僅認定時任華盛主管蘇曉貞是全案主謀，犯案動機更是女官員嚴格審查工程進度所致，與私人感情根本無關。

法官認定華盛主管蘇曉貞涉案的關鍵證據，除了到案的小弟證詞咬死蘇女在他們跟監女官員時，曾到場交代：「要盯緊！」通聯紀錄也顯示，她與負責找小弟的協力廠商盧銀龍及第一線負責指揮跟監的大哥有密集通聯，而且通話時的手機基地台位置，可以知道負責跟監人當時所在的位置，曾在華盛營造公司地址台中市北區東光路附近，之後移動至該女官員的辦公處所及宿舍附近。

加上檢調搜索蘇女查扣手機，從手機裡發現女官員男友的個資翻拍畫面，事後調查，是一名郭姓偵查佐受託違法利用警政查詢系統查到的資料，用手機翻拍電腦螢幕後，再拿給中間人轉傳給蘇曉貞，涉案員警事後已被依洩密罪起訴判刑。蘇女到案後雖一再否認犯案，面對種種不利的證據均行使緘默權，但法官最後還是依證據認定她是主謀。

▲女官員被跟監多時，歹徒趁她一早從宿舍出門上班，將她擄走並強拍裸照恐嚇。

這樁轟動全國的強押女官員拍裸照恐嚇案，藏身幕後的主使者蘇曉貞是華盛標下「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」的工程安全衛生作業主管，她透過華盛在新竹地區合作建案的龍聚建設公司負責人、綽號「七哥」的建商盧銀龍（通緝中），暗中找來一群小弟對被害人跟監、偷拍，最高法院日前已將她重判2年6月定讞。

★《鏡週刊》關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。





更多鏡週刊報導

【強拍裸照逼放水1】華盛營造女主管神通廣大 惡整官員連警察都當幫凶

【強拍裸照逼放水2】三階段跟拍超展開 女官員的上司竟與女廠商開房間

【強拍裸照逼放水3】囂張營造商譏檢起訴書編故事 法官依3大證據送她入獄