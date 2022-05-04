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醫師親曝！每天只要一杯輕鬆瘦身

▲▼漢方減重茶,七日孅,超級藤黃果,哈孝遠,張文綺,林榮志。（圖／品牌提供）

【企劃特輯】

台灣人飲食普遍精緻化，許多人有著肥胖的困擾，甚至是三高纏身。根據國健署最新公布資料，2020年國人10大死因中，有高達8項與肥胖有關，2016至2019年成人過重或肥胖率也高達47.9%，幾乎等於每兩人就有一人過重或是肥胖。

兼通中西醫、長年研究肥胖問題的中山醫學院中西整合醫療科林榮志醫師，率領團隊研發適合國人體質的漢方減重茶，採用7種上等的天然漢方成分，並以黃金比例調配，同時適合冷熱兩種沖泡方式。原本該產品只是在醫院內小規模販售，但因為口碑太好，在網路爆紅，因此推出了市售商品，再度掀起全台搶購熱潮，連藝人哈孝遠、張文綺都是愛用者。

▲▼漢方減重茶,七日孅,超級藤黃果,哈孝遠,張文綺,林榮志。（圖／品牌提供）

哈孝遠、張文綺見證　「七日孅」有效排油、減重

藝人哈孝遠從籃壇退役後體重直線上升，經由醫師推薦後飲用「七日孅」，在短短1個半月內甩肉12公斤，腰圍少了一大圈，恢復成更為健康的體態，甚至被網友懷疑是不是偷偷做了抽脂手術。從歌手轉戰主持人、有「鹽酥雞小公主」之稱的張文綺，為了大口享用美食，同時維持窈窕身材，也經常飲用「七日孅」來代謝排油，讓不少人驚呼她越喝越美。

▲▼漢方減重茶,七日孅,超級藤黃果,哈孝遠,張文綺,林榮志。（圖／品牌提供）

七日孅專利萃取技術　冷泡、熱泡皆宜

「七日孅」是一種融合中西醫所長，相當特別的減重茶飲，它採用天然漢方材料，並以西醫的萃取技術保留精華成分，可以幫助體內去脂、解油，任何時候只需要一杯開水，就能沖泡飲用。除了可使用傳統的熱泡法，也可用冷開水直接沖泡，靜置30～60分鐘後飲用，或是用冷開水沖泡後冷藏於冰箱3～6個小時，製作成冰飲，每一種沖泡方式都能完整釋放精華，達到良好的排油功效。

▲▼漢方減重茶,七日孅,超級藤黃果,哈孝遠,張文綺,林榮志。（圖／品牌提供）

7大成分連續作用　3階段體內環保

「七日孅」具有7大上等漢方成分，並採用3階段排油：第1階段先以「決明子」和「望江南」清除腸壁內的油脂廢物，幫助溶解體內宿便並排出。其中，決明子富含多種胺基酸和決明素，可以促進腸道蠕動，而望江南中的大黃素可以有效清除腸道毒素。

第2階段則利用來自美國的「超級藤黃果」，促進體內脂肪燃燒。超級藤黃果的HCA含量高達95%，遠遠超過一般藤黃果的25%～30%，能同時做到防止碳水化合物形成膽固醇、脂肪，有效增加血清素並抑制食慾，以及增加脂肪細胞的燃燒氧化，達到最好的高排燃效果。

第3階段再利用「洛神花」中的天然植化素加速血液循環，以「荷葉」中的荷葉鹼提升基礎代謝力，並利用「甜菊」中的甜菊糖控制血糖水平，阻擋膽固醇、脂肪被腸道所吸收，最後再以「仙楂」的「解脂酶」快速分解脂肪，讓多餘的脂肪排出體外，每天喝就能持續養護淨化、纖體循環，保持健康好身材。

▲▼漢方減重茶,七日孅,超級藤黃果,哈孝遠,張文綺,林榮志。（圖／品牌提供）

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