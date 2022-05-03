醫突預告：準備上戰場！收2命令急喊「真正的高峰要來了」

▲姜冠宇醫師喊「真正的高峰要來了！」（圖／截自姜冠宇醫師粉專）

記者李佳蓉／綜合報導

台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇今（3）天傍晚突然在粉專預告，「我準備又要上專責病房戰場了！」因疫情嚴峻，醫院收到專責病房加開的命令，臨時需要內科醫師打散支援；急診篩檢業務也增開綠色通道、急門診、車來速，還需要外科同仁支援。他急喊，「真正的高峰要來了」。

姜冠宇醫師傍晚在臉書PO出自己快篩1條線陰性照片，並預告自己準備要上專責病房戰場了。他說，「前一週本來感覺都還好，但是隨著時間，收到很多專責醫院拒絕的病人到我們這裡收治，接下來應變醫院也要啟動提升量能。」本科業務開始保守，盡量不再收案，有隱性的醫療降載的態勢。

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▲疫情爆發，急診室不分日夜被擠爆。（示意圖／翻攝蘇一峰臉書）

姜冠宇驚喊，「變化得好劇烈，真正的高峰要來了！各位，來迎接期末考吧。」此外，他也提到，此次專責病房不會這麼輕鬆，因為將都是70歲以上、有確實醫療需求的長者，「不再是大量輕症耗費照護時光。」一般而言，大軍入境前的兩劑以上覆蓋率會決定死亡率（紐西蘭和香港的差異），並喊話，「我們抗病毒藥物也35萬份了，我們應該撐得過去。」祈禱疫情能趕快結束。