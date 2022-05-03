　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Apple Watch 8將搭載體溫測量　分析師：需克服演算法技術

▲▼Apple Watch Series 7。（圖／Apple）

▲下一代Apple Watch將有機會搭載體溫檢測功能，圖為Apple Watch Series 7。（圖／Apple）

記者陳俐穎／綜合報導

Apple Watch Series 8可能沒有像血壓和血糖監測這樣的突破性升級，但蘋果仍會在健康功能上進行升級，未來有機會可以透過手錶測量體溫。天風國際分析師郭明錤表示，蘋果只要能夠在演算法中獲得突破，就會在 Watch 8 中引入該功能。

郭明錤表示，蘋果曾打算在去年的Watch Series 7中提供體溫測量功能，後來沒有實現的原因主要是因為演算法問題。蘋果此後取得進展，如果算法通過測試，蘋果可能會在 Watch 8 中引入該功能。

彭博社和華爾街日報先前報導稱 Watch Series 8 可能包括體溫感應器，報導也指出，最初可能不會用於檢測發燒，而可能僅有助於計劃生育。郭明錤解釋，皮膚溫度會根據外部條件而變化，智慧手錶由於硬體限制而無法測量核心溫度，因此手錶必須使用演算法來確定用戶的精確體溫。

三星也面臨同樣的挑戰，雖然有報導稱Galaxy Watch 5 可以提供內置溫度計，但也因為演算法問題尚未明確，因此下一款手錶可能還是不包括此功能。

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
Lulu不忍了「這才是我真正樣貌」！　超胸真面目震撼曝
LIVE／今傳確診破2萬！快篩陽塞爆急診　1重症含恨亡
快訊／今本土飆破2萬例？　陳時中14:00說明
小心被罰30萬！「自主回報」5點注意　1招認詐騙
台中BMW酒駕害死女友！　爸媽淚：早勸她不要在一起
西門町大地主遭騙3.5億！　誤信假新藥
「馬雲被抓」登熱搜！　阿里巴巴股價瞬間崩跌
快訊／不准快篩「吃感冒藥就會好」　偵查隊長遭拔官
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Apple Watch 8將搭載體溫測量　分析師：需克服演算法技術

手機最看重什麼功能？網友票選「這點」最重要

iPhone 14「1原因」恐調漲　分析師：變貴不會影響銷量

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

包尿布「一臉醞釀」被逼問　萌娃猛搖頭：沒有嗯嗯

Apple Watch 8將搭載體溫測量　分析師：需克服演算法技術

手機最看重什麼功能？網友票選「這點」最重要

iPhone 14「1原因」恐調漲　分析師：變貴不會影響銷量

台東縣打疫苗送好禮只到5／6　衛生局呼籲符資格縣民踴躍接種

綠島污水處理設施4月完成修繕　促進污水養份資源循環再利用

快訊／南港偵查隊長嗆「不准快篩」遭記過拔官　接替人選曝光

留紙條寫下「長輩不給養送你們」　3成鼠＋4鼠寶寶遭塞箱扔寵物店

快訊／新店議員初選出爐　前主播陳乃瑜以0.0064之差險勝黃琳

快篩超危險「1動作」！醫驚：戳破就進入腦袋　3步驟拆解：先放面鏡子

MET Gala／不盤髮了！女星中分自然髮走紅毯　更顯飄逸好氣質

小雨就漏水！2億整建台南歸仁文化中心出包　文化局說話了

台版特斯拉董座等9人涉嫌掏空　淳紳：接獲起訴書後再對外說明

高雄市政府帶領優質農產品走向全世界　海外拓銷輔導說明會開跑

3C家電熱門新聞

iPhone 14恐調漲　分析師：變貴不影響銷量

手機最看重什麼功能？網友票選「這點」最重要

IG限動「新功能」終於等到！一票人卻傻了

iPhone 14「3D列印」模型流出　Pro系列確認為打孔螢幕

蘋果推自助維修「SIM卡針售價曝光」　網見天價狂酸：網拍只要一元

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

iPhone 14產能堪慮　爆料：可能會延後至10月發表

iPhone 14 Pro CAD圖曝！外形、晶片、鏡頭都更好

iPhone 14高、低階機型「差很多」 　彭博社盤點三大差異

不想接騷擾電話！這款Google官方免費App來電辨識度超高

iPhone 14全系列售價曝光！　最小機型6.1吋「2.3萬元有找」

iPhone 14系列售價曝光　最高階機型逼近4萬台幣

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

春季發表會之後　蘋果2022年仍有五大新品值得期待

更多熱門

關鍵字：

Apple Watch 8

讀者迴響

熱門新聞

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

情侶「隱匿快篩陽」衝急診！理由瞎爆　網一聽全炸鍋

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

aespa遭男學生爽闖入：除了摸都做了

台大醫：很多人快篩陽性不通報驗PCR

男星確診「遭同住女撕咬手指」！地上滿是血

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

更多

最夯影音

更多
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面