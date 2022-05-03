Apple Watch 8將搭載體溫測量　分析師：需克服演算法技術

▲下一代Apple Watch將有機會搭載體溫檢測功能，圖為Apple Watch Series 7。（圖／Apple）

記者陳俐穎／綜合報導

Apple Watch Series 8可能沒有像血壓和血糖監測這樣的突破性升級，但蘋果仍會在健康功能上進行升級，未來有機會可以透過手錶測量體溫。天風國際分析師郭明錤表示，蘋果只要能夠在演算法中獲得突破，就會在 Watch 8 中引入該功能。

郭明錤表示，蘋果曾打算在去年的Watch Series 7中提供體溫測量功能，後來沒有實現的原因主要是因為演算法問題。蘋果此後取得進展，如果算法通過測試，蘋果可能會在 Watch 8 中引入該功能。

彭博社和華爾街日報先前報導稱 Watch Series 8 可能包括體溫感應器，報導也指出，最初可能不會用於檢測發燒，而可能僅有助於計劃生育。郭明錤解釋，皮膚溫度會根據外部條件而變化，智慧手錶由於硬體限制而無法測量核心溫度，因此手錶必須使用演算法來確定用戶的精確體溫。

三星也面臨同樣的挑戰，雖然有報導稱Galaxy Watch 5 可以提供內置溫度計，但也因為演算法問題尚未明確，因此下一款手錶可能還是不包括此功能。