台北富商養小三吃小四！豪送勞力士還播種　遺孀提告下場慘

▲何女發現丈夫生前砸錢養小三，提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

台北一名姜姓富商生前和2名女子搞外遇，正宮何女在替他整理遺物時才發現，老公和小三韓女同居10年，送了保時捷跑車和勞力士手錶，和小四陳女生孩子，固定給她撫養費，讓何女氣得提告求償，法官最後判韓女、陳女分別賠償何女50萬元、30萬元。

根據判決書內容，姜男前（2020）年6月去世時，何女替他整理手機和帳本等遺物，發現他和當時聘請的翻譯韓女同居10年，不但付錢帶她出國玩，甚至資助她到英國留學取得倫敦大學碩士學位，更送了保時捷跑車、2支勞力士手錶等精品。

小四陳女則和姜男婚外情6年多，在2018年生下姜男孩子，固定收取撫養費。何女向2人提告侵害配偶權，分別求償100萬元。

韓女則辯稱，她大學時期就認識姜男，兩人關係情同父女，她經濟上有困難時會請姜男資助，不是長期支付生活花費，她都叫姜男「拔比」，兩人是分租房屋非同居，而勞力士確實是姜男所贈。

陳女則稱因她身體不好，姜男才給她生活費照顧她和孩子的生活，雖未否認侵害何女配偶權，但稱自己只是姜男其中一位紅粉知己，對不起何女的是生下一個孩子。

法官認為，韓女曾和何女的兒子說她和姜男是情侶、同居十年關係親密，「你媽發現會感到痛苦」，還曾嗆小四陳女「妳被瞞著比較可憐」、「妳不是我遇到的第一個外面的」，可見韓女以姜男女友自居，侵害何女配偶權，最後判決韓女賠償50萬元，陳女30萬元確定。