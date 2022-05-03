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被咒「小心紐倫堡審判」也要講！台大醫曝新研究　點出兒童疫苗好處

▲桃園巨蛋體育館15日進行第二劑AZ疫苗接種，榮總桃園分院醫療團隊為長者們施打疫苗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲被詛咒「小心紐倫堡審判」，台大醫高EQ回應：「可以讓多一點人打疫苗，就算被審判也罷」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

指揮中心開放6至11歲兒童接種半劑莫德納疫苗，讓新冠疫苗議題再次引發討論。台大婦產科醫師施景中日前在臉書分享對疫苗的見解，不料遭網友詛咒「小心紐倫堡審判」，但他沒有反駁網友，反而高EQ回應「如果我的呼籲可以讓多一點人打疫苗，就算被審判也罷」，更貼出美國最新研究報告，點出打疫苗的優勢。

施景中2日在臉書表示，台大醫院新冠肺炎兒童疫苗門診下周開打，還有不少名額，如果有父母希望幫小孩打疫苗的，可以到醫院網站預約，「如果不想打，也不勉強」、「上次只是建議疫苗，就被人留言詛咒，說以後我小心紐倫堡審判，好吧，如果我的呼籲可以讓多一點人打疫苗，就算被審判也罷」。

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「紐倫堡審判」是第2次世界大戰結束後，盟軍根據國際法和戰爭法舉行的一系列軍事法庭，針對納粹德國在政治、軍事、司法和經濟上各領域的戰犯進行審判，大多數人被依反人類、戰爭等罪名判處死刑或終身監禁。

▲▼遭罵「小心紐倫堡審判」 施景中：能讓多點人打疫苗被審判也罷。（圖／翻攝自施景中臉書）

▲施景中臉書全文。（圖／翻攝自施景中臉書）

不久後，他再次在臉書貼出美國疾病管制與預防中心（CDC）新出爐的報告，因為Omicron以輕症居多，許多人感染無症狀或因症狀輕無就醫，導致確診案例統計不易，美國CDC改以血清樣本統計新冠病毒的血清陽性率，推估人口中有多少人感染，並特別用年齡層去分級。

結果顯示至2022年2月為止，美國總人口血清陽性率為57.7%，推估超過一半以上的人曾被感染，陽性率最高發生在0至11歲族群，大約75%曾被感染，報告結語點出「接種疫苗仍然是預防新冠病毒感染合併症（包含兒童和成人住院）的最安全策略」。

施景中最後說，兒童注射疫苗的另一潛在最大好處，就是可以保護家中的老年人，因為兒童感染率高，容易傳染家中同住或未同住長者，這些正是新冠肺炎感染最脆弱的族群，台灣兒科醫學會也支持6至11歲兒童注射疫苗，但他也強調自己非疫苗專家，祈望專家指正。

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