女演員「原味內衣褲」塞爆租屋處　房東開門超震撼：一股很重的味

▲房內除了大量高跟鞋，還到處掛著胸罩、絲襪等貼身衣物，。（圖／翻攝自《中國報》）

記者柯沛辰／綜合報導

浙江省金華市一名吳姓女房東日前將高檔社區的房子租給一名女演員，但對方近日表示要去南方拍戲，檔期很長，決定要提前退租，希望房東能代為處理屋內留下的物品。女房東不疑有他，怎料前往租屋處打開一看，竟赫見滿地都是穿過的內衣褲，還有一股很重的味道撲面而來，讓她當場傻眼。

根據《中國報》報導，吳姓女房東對生活品質一向講究，尤其房屋位處高級社區，所以很挑剔租客的來歷跟素質，還不諱言地說「以社區的環境和檔次，一般人的收入，也負擔不起這裡的房租」。

去年，吳姓女房東把房子租給了氣質、長相都很不錯的吳姓女演員，因為對方在橫店工作，偶爾會接一些戲，或拍廣告，在圈子裡算是小有名氣。也正因為如此，女房東很放心，畢竟無論收入、還是從事的工作都算不錯，而且得知對方也姓吳，感覺很有緣份。

女演員也是非常爽快，房租一付就是一年，唯一要求就是想要自己的私密空間，希望房東平時不要打擾。女房東不疑有他，自然答應，然而近日女演員發來訊息，稱自己要去南方拍一場戲，檔期比較長，所以只能提前退租。

女演員在訊息中表示歉意，稱自己工作比較忙，所以房間比較凌亂，剩下的房租跟押金不必退還，就當是補償清理費。女房東沒想太多，心想對方畢竟是女演員，房間還能亂到哪去呢？結果等她親自前往開門，眼前的一幕讓她瞬間傻了。

▲房東把貼身內衣、褲襪等丟在地上逐一清點，竟有上百件款式。（圖／翻攝自《中國報》）

儘管不像網路上那些誇張案例滿地垃圾、蚊蟲橫飛，但滿地的衣物、褲襪，確實是「凌亂」，不僅平時穿的衣服、褲襪及十幾雙高跟鞋丟得到處都是，連胸罩、內褲都私人貼身衣物也隨意地掛在窗戶或門把上。

女房東說，屋子裡有一股味道，而且味道很重，估計是長時間沒有開窗透氣了，更讓她驚訝的是，女演員貼身內衣、褲襪之多，略為清點竟有至少上百件款式，還有大量貼身衣物，遍布床底、沙發上、沙發底、連衣櫃都塞得滿滿，「估計都是穿過後沒洗就扔在一旁的」。

女房東雖然覺得浪費，但迫於無奈，還是把這些衣物扔到社區垃圾桶，再重新打掃、收拾房子。事後，她把錄影存證的一切發布到網路上，自嘲這段離奇的遭遇，讓網友看完不禁直呼難以置信，掀起熱議。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完