疫情癱瘓供應鏈　陸電動車三雄4月交車量大減5成！

▲蔚來汽車。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新能源車三雄理想、蔚來、小鵬近日陸續公布4月份交付數據，3家企業合計交付了18243輛汽車，較去年同期的17788輛微增2.6%，較今年3月份的36433輛大減50%。

根據數據，小鵬汽車4月總計交付9002輛，月減42%。今年1至4月，小鵬汽車已實現累計交付4.36萬輛，自交付以來，小鵬汽車歷史累計交付量約為18萬輛。

蔚來汽車4月總計交付5074輛，月減49%，其中於近日展開交付的旗艦轎車ET7實現交付693輛。今年1至4月，蔚來汽車累計交付量為3.08萬輛，自交付以來，蔚來累計交付近20萬輛電動汽車。

理想汽車4月實現交付4167輛理想ONE，月減62%。今年1至4月，理想汽車共計交付3.59萬輛，自交付以來，理想ONE累計交付量已達近16萬輛。

▼小鵬汽車。（圖／CFP）



理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠表示，理想汽車常州基地位於江蘇常州，同時理想汽車的零部件供應商超過80%分佈在長三角地區，且其中很大一部分位於上海、江蘇昆山，「受到長三角疫情的影響，位於上海和江蘇昆山等地區的部分供應商無法供貨，有些供應商甚至完全停工、停運，導致現有零部件庫存消化後無法繼續維持生產，這對理想汽車４月份的生產造成很大影響。」

蔚來汽車表示，為滿足持續增長的訂單需求，需要進一步克服疫情、供應鍊等帶來的壓力，目前其生產正在逐步恢復。此外，蔚來位於合肥新橋智能電動汽車產業園區的第二生產基地進展順利，計劃第三季度正式投產。

除了供應鏈問題外，消費者購車需求也出現衰退，根據中汽協數據，3月汽車產銷分別完成224.1萬輛和223.4萬輛，分別月減9.1%和11.7%。中汽協表示，考慮到一系列不確定因素，當前產業攻堅突破的困難和復雜程度都在增大。