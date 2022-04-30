特斯拉深夜淒厲哭喊「我死得好冤」！女駕駛嚇壞逃出車外

▲特斯拉傳出淒厲哭喊，女駕駛嚇得與女兒逃下車。（圖／翻攝《紅星新聞》）



記者柯振中／綜合報導

特斯拉車款相當受到歡迎，在世界各地都有人購買。不過，四川成都一名鄭姓女子先前購買特斯拉，沒想到某日晚間竟然突然傳出淒厲哭嚎聲，有個女聲大吼「我死得好冤啊」，讓她嚇了一跳，與女兒趕緊逃出車外。

綜合陸媒報導，鄭女2021年購置特斯拉以後，車況都沒出什麼大問題，直到27日上午開車，才發生一些狀況，車內的音響音量不斷被調大，就算手動轉小了，還是會被開到最大聲，這種狀況不斷反覆。

▲女駕駛按照客服的指示，將車輛重新開啟，沒想到聽聲音嚇得逃出車外。（圖／翻攝《紅星新聞》）



除此以外，鄭女的特斯拉還會自動開啟應用程式、自動打開地圖、開關冷氣等，讓她十分困惑。當天晚上9點左右，她載著女兒從補習班回家，過程中車輛突然打開有聲書App，氣得她打電話詢問客服人員，沒想到車輛停到地下室，按照客服人員的指示，將車輛重新啟動，音響卻突然傳出「我死得好冤啊」的聲音，嚇得她跟女兒趕快跑出車外。

鄭女後來開到維修店，對方確認是觸控螢幕故障，但沒有免費更換，特斯拉客服透過後來查詢，發現鄭女車輛的觸控螢幕曾出現大量點擊，時間還非常短。

▼原來會傳出淒厲哭喊，是因為車輛自動播放了有聲書《禍心》。（圖／翻攝《紅星新聞》）



後來尋找原因，才發現是有聲書App播放了一本名為《禍心》的有聲書，開頭先告知「有點嚇人」，過了8秒以後，就傳出淒厲的「我死得好冤啊」，原來是烏龍一場。不過，有聲書App開發公司表示，不會在車上進行有聲書推播，系統故障後為何會發生這種事，也不知如何解釋。

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