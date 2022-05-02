烏軍：白俄羅斯「確定參戰」　邊境領土發現白俄武裝部隊單位

▲俄羅斯和白俄羅斯武裝部隊曾於2月10日舉行聯合演習，原訂同月20日落幕，白俄方面卻突然宣布無限期延長。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄軍開戰烏克蘭以來，多次以白俄羅斯作為入侵路徑與後勤支援。烏克蘭武裝部隊參謀總部表示，已經確認有白俄羅斯武裝部隊的單位進入烏克蘭邊境地區領土，執行掌控「白俄-烏克蘭」邊界的作戰任務。

▲烏克蘭稱，已經確認有白俄軍隊進入領土作戰。圖為俄羅斯與白俄羅斯在2月布列斯特州進行軍演。（圖／路透）

據《衛報》報導，烏克蘭武裝部隊參謀總部2日在臉書發文表示，俄軍入侵第68天，烏克蘭在北部沃倫（Volyn）與波利西亞（Polissya）地區已經確認了，有白俄羅斯共和國的武裝部隊單位存在，並繼續從白俄南部鄰近烏克蘭的戈梅利（Gomel）與鄰近波蘭的布列斯特（Brest）方向執行任務，企圖掌控白俄與烏克蘭的邊境。

另外，烏軍參謀總部稱，俄羅斯軍隊從白俄羅斯領土發射導彈，空襲烏克蘭軍事和民用基礎設施的威脅至今依然存在。不過，烏克蘭防空部隊前一天擊中了10架俄軍海鷹-10無人機（Orlan-10），並在24小時內擊退俄軍在烏東頓內茨克與盧甘斯克地區的10次進攻，摧毀了對方2輛坦克、17套火炮系統、38輛裝甲戰車與10輛軍車。

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