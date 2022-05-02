烏克蘭目擊者爆　車臣人連俄軍也殺！傷兵慘遭「假送醫真處決」

▲車臣部隊在戰爭中支援俄軍，也投入烏克蘭南部港市馬力波的戰鬥。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯車臣共和國軍隊投入烏克蘭戰爭，親俄車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）的一群忠誠追隨者被稱為「Kadyrovtsy」，傳聞作風殘忍、性情剽悍。外媒報導，這支車臣部隊連俄軍都敢殺，烏克蘭民兵部隊的指揮官在布查（Bucha）西北方的野戰醫院目擊車臣人槍殺了重傷的俄兵。

▲車臣軍人在馬力波一棟被炸毀的建築物前聚集，拍攝影片慶祝「解放」馬力波。

根據《每日郵報》報導，緊鄰基輔的伊爾平市議會成員胡林（Artem Hurin）同時也是該地區烏克蘭志願軍領土防衛營的副司令，4月2日當俄軍撤出烏克蘭北部戰線，市鎮陸續回歸烏軍控制時，胡林是第一批進入布查西北方小鎮博羅江卡（Borodyanka）的人，他在當地目睹了一連串恐怖事件，其中就包含車臣士兵的殘忍行徑。

胡林表示，車臣部隊會把傷勢較嚴重的俄羅斯軍人送往當地一家大型野戰醫院，「但他們會開槍打死那些受重傷的俄兵，做這件事的不是別人，正是Kadyrovtsy（卡迪羅夫的追隨者）。」他目睹的情況正巧與先前烏克蘭人權調查官捷妮索娃（Lyudmila Denisova）報告中所陳述的不謀而合，「Kadyrovtsy謀殺了自家同袍，並在布查一家玻璃工廠設置酷刑室。」

胡林也看到當地居民遭受俄軍折磨、性侵的許多案例，還有平民橫死街頭的證據，連那些出門獲取食物和水的平民也不放過，「他們不允許平民做任何事，在那裡，他們還透過望遠鏡殺人。就這樣射殺了人們」。博羅江卡居民表示，被稱為Kadyrovtsy的車臣武裝殺人部隊早在3月5日就處決了一些人民。一名婦女透露，在她忍受了4天的折磨後，一名車臣士兵和一名白俄士兵殘忍地朝她丈夫的頭部開槍。

They said:“We will have mercy on you, we treat prisoners well”;



"Raise your head, I'll blow your head off," the Chechen soldiers shouts.



—Donbas. pic.twitter.com/B2klSOx4zP — ТРУХАEnglish (@TpyxaNews) April 30, 2022

Kadyrov’s Chechen extremists celebrate their “liberation” of Mariupol.



They chose an interesting background for their celebratory video.



The Kadyrovites have a reputation as brutal and lawless soldiers. pic.twitter.com/xb2WoYkONS — Visegrád 24 (@visegrad24) April 21, 2022

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