烏克蘭目擊者爆　車臣人連俄軍也殺！傷兵慘遭「假送醫真處決」

俄羅斯車臣共和國軍隊投入烏克蘭戰爭,親俄車臣領導人卡迪羅夫(Ramzan Kadyrov)的一群忠誠追隨者被稱為「Kadyrovtsy」,傳聞作風殘忍、性情剽悍。外媒報導,這支車臣部隊連俄軍都敢殺,烏克蘭民兵部隊的指揮官在布查(Bucha)西北方的野戰醫院目擊車臣人槍殺了重傷的俄兵。

根據《每日郵報》報導,緊鄰基輔的伊爾平市議會成員胡林(Artem Hurin)同時也是該地區烏克蘭志願軍領土防衛營的副司令,4月2日當俄軍撤出烏克蘭北部戰線,市鎮陸續回歸烏軍控制時,胡林是第一批進入布查西北方小鎮博羅江卡(Borodyanka)的人,他在當地目睹了一連串恐怖事件,其中就包含車臣士兵的殘忍行徑。

胡林表示,車臣部隊會把傷勢較嚴重的俄羅斯軍人送往當地一家大型野戰醫院,「但他們會開槍打死那些受重傷的俄兵,做這件事的不是別人,正是Kadyrovtsy(卡迪羅夫的追隨者)。」他目睹的情況正巧與先前烏克蘭人權調查官捷妮索娃(Lyudmila Denisova)報告中所陳述的不謀而合,「Kadyrovtsy謀殺了自家同袍,並在布查一家玻璃工廠設置酷刑室。」

胡林也看到當地居民遭受俄軍折磨、性侵的許多案例,還有平民橫死街頭的證據,連那些出門獲取食物和水的平民也不放過,「他們不允許平民做任何事,在那裡,他們還透過望遠鏡殺人。就這樣射殺了人們」。博羅江卡居民表示,被稱為Kadyrovtsy的車臣武裝殺人部隊早在3月5日就處決了一些人民。一名婦女透露,在她忍受了4天的折磨後,一名車臣士兵和一名白俄士兵殘忍地朝她丈夫的頭部開槍。

