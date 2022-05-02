竹縣+228！遍及13鄉鎮市　竹北市69例最多「6成皆無症狀」　

▲竹縣2日新增228例確診，其中以竹北市69例最多，國小疫苗也將於5至6月間開打。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣2日新增228例新冠肺炎本土確診案例，分別為107位男性、121位女性，年齡分布在0到94歲，12歲以下39位、65歲以上6位，確診者集中在18到64歲青壯年，6成為無症狀者。另外，新竹縣規劃兒童疫苗接種作業，校園將在5月到6月開打，其他因素無法在校園施打的兒童，即日起可到合約院所預約接種。

縣府衛生局表示，新增228例本土個案分別分布在竹北市69例、竹東鎮32例、湖口鄉24例、新豐鄉62例、新埔鎮13例、關西鎮7例、芎林鄉9例、橫山鄉2例、寶山鄉2例、北埔鄉1例、峨眉鄉1例、尖石鄉4例、五峰鄉2例，個案皆安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前竹縣居家隔離人數為545人，居家照護人數為760人。

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衛生局指出，因應疫情持續升溫，衛生局持續協調醫院安排社區免費採檢，今日5月2日、3日、4日，時間從下午6時至9時在竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外，規劃3處社區篩檢站，呼籲有確診者接觸史、密閉空間長時間工作者、關鍵基礎設施或產業工作人員因為需要長時間與不特定對象接觸的民眾，攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。

衛生局強調，有關兒童施打接種作業，新竹縣配合中央時程，規劃6到11歲兒童接種莫德納疫苗，從今（5/2）開始提供服務，採「校園集中接種」及「合約醫療院所接種」2種模式執行。

此外，新竹縣校園集中接種自5月6日開始將持續到6月10日，將完成縣內90家國小的校園接種；如果家中有6到11歲學童，因為各種情況無法參加校園接種的家長，即日起可帶孩子，到竹縣合約院所預約接種。詳細合約院所名冊請至衛生局網站/防疫專區/COVID-19疫苗專區查詢。

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