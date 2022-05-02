新竹市+75！29校停課停班中...累計1079人確診　706人居家照護中

▲竹市2日新增75例確診，目前共有29間學校停班停課中，今年起至今共有1079例確診。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市2日新增75名確診個案，2022年以來已累積1,079名確診個案；目前仍住院中之確診者有46人，「採居家照護之確診者」共706人；另，有因密切接觸而居家隔離共322人。

竹市府表示，目前有29校因確診持續停課或停班中。民眾關心本市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程(停課)訊息，與6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」(https://www.hc.edu.tw) 查詢。

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▲竹府也公告疫苗施打站。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此外，衛生局說明，民眾若自覺有相關確診症狀，星期一至五上下午可自行至國軍社區篩檢站採檢，無論是一般民眾、居家隔離、居家檢疫或是確診者，歡迎所有民眾加入「新竹市居家照護關懷line@」，以單一窗口處理防疫期間的必要需求。

市府表示，因應疫情及民眾接種疫苗需求，今（2）日啟動中正市場及慈濟靜思堂2座大型疫苗施打站，採限額預約制，詳請請至新竹市疫苗施打預約平台（https://vax.hccg.gov.tw/）或洽疫苗專線03-5355137諮詢。

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