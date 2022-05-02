國民黨副代表見布林肯　談烏克蘭被侵略台灣擔憂

▲國民黨駐美副代表黃裕鈞參加白宮記協晚宴。（圖／黃裕鈞提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨駐美副代表黃裕鈞（1）日受邀參加白宮記者協會晚宴，與美國國務卿布林肯、參議員康斯短暫交談。他表示，自己與布林肯分享了烏克蘭被侵略，讓許多台灣人感到擔憂，並代表國民黨感謝康斯對台灣的用心。

黃裕鈞在臉書發文表示，他利用機會與布林肯分享了烏克蘭被侵略，讓許多台灣人感到擔憂。布林肯說他能理解台灣人的想法，也談到他還記得多年前他在國務院與有兩個Eric的那次見面。

黃裕鈞也提到，他代表國民黨感謝康斯對台灣的用心，康斯說他未來會持續的關心台灣的議題，還說如果時間許可他期待不久的將來與國民黨主席朱立倫當面討論更多台美合作的議題。

國民黨主席朱立倫上任後，強化對美交流，設立駐美代表處，4月初發布駐美人事，由國際部主任黃介正兼任駐美代表，黃裕鈞兼任駐美副代表，並將常駐美國，代理駐美代表一職。

朱立倫原研擬5月18日訪美，但因本土Omicron變種病毒疫情大爆發，規劃將展延至6月1日出發。此行拜會範圍遍及行政部門、國會、智庫、學者、意見領袖，並將在美公開發表演說，說明國民黨對美政策內涵、對中政策立場與對台海安全、國際局勢看法。