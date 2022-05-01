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男嬰高燒發抖「眼睛往上吊」！他強闖急診救孩子一命　結局大不同

▲▼嬰兒,親子,家長互動（圖／記者姜國輝攝）

▲原PO回憶，孩子之前也是高燒「眼睛往上吊」，抱去急診也被阻攔，但他選擇了不同的方式...（示意圖／記者姜國輝攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名6個月大男嬰28日高燒發抖翻白眼，被爸媽帶去就醫，結果醫護要求排隊1小時，最後不治身亡。一名男網友表示，他孩子幾個月前也是發燒到熱痙攣，症狀一模一樣，「眼睛往上吊」，火速送到台北大醫院掛急診，同樣被擋在門外，但他選擇闖進急診，讓孩子撿回一命。貼文一出，網友看法兩極，意外引發論戰。

原PO在八卦版發文表示，他妻子也是醫護人員，前幾個月孩子發燒到熱痙攣，同樣全身發抖翻白眼，「一開始還好好的在那邊玩，忽然直接趴在地上，趕快抱他起來，發現體溫很高一直抖、眼睛往上吊，然後忽然直接用盡全力嘶吼一聲，就昏迷不醒了。」

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當時夫妻倆火速把孩子送到北市一間大醫院掛急診，同樣被擋在門外，偏偏那天很冷，加上出門太匆忙，也沒帶什麼衣服，卻接連被實名制、登記、量體溫、接觸史等防疫規定阻攔，就是一直進不去那扇急診的大門，「稍微探頭進去就被趕出來」。

夫妻倆抱著孩子等了許久，其他在戶外掛急診排隊的陌生人也看不下去，幫忙催促醫護趕緊先處理孩子，因為情況看起來很不妙。最後原PO受不了，直接衝進去急診，警衛也放行，怎料醫護一看到他闖入不斷跳針「你怎麼進來了」、「我們正在換班」，然後不停轉頭求救「我電腦當機了，誰快來救救我！」

原PO當下怒火中燒，不禁心想「就這些個破理由把我們擋在外面，就一直跟你說我小孩已經昏迷了！」沒想到好不容易闖進急診，竟然也是等，他焦急環顧四周，「他們（醫護）坐著的坐著，講話的講話，走來走去，反正我也看不懂他們是在忙什麼。」

等待過程中，孩子又吐了一些出來，原PO只能用雙手去接，結果此時櫃台人員喊話「過來繳費！」原PO只得回應「等一下 ，我手上全是嘔吐物！」但櫃檯又在講了一次「快點過來繳費！」

原PO當場理智線斷裂，直接在大廳高聲飆罵「進來沒人理！在那發呆！就跟你說我小孩吐了我處理一下！繳費是多重要啦！啊是要看了沒！到底在等什麼！」

話音剛落，很快就有醫生過來幫忙看診、處理孩子的病情，讓原PO不禁感嘆「唉…難道就一定要會吵的有糖吃嗎？現在想起來我完全能懂那爸媽當下的心情。」

▲醫護人員個個在內科樓層跟急診室待命。（示意圖／123RF）

▲貼文一出，網友反應兩極，有人力挺原PO救兒，但也有人批評他不良示範。（示意圖／123RF）

網友看完紛紛留言，「你算救了你小孩一命吧」、「守規矩的小孩死了，敢衝撞的小孩活了。 這就是制度問題，還看不懂嗎？」、「危急時刻還跟你在溫良恭儉讓？祝你一輩子碰不上這種危急時刻啦」、「一堆王Ｏ蛋，兩歲死了，在那邊檢討父母不會應變。六個月死了，檢討父母太守規矩。現在為了小孩衝撞，又在靠腰醫護辛苦」。

不過，也有人批評，「公眾大飆髒話是好得意的事，拿來說嘴」、「護士變冷漠也是被環境跟鯛魚改變的」、「沒必要黑醫護，他們是很辛苦的高風險群」、「你有小朋友就可以不守規矩嗎」、「到底在兇什麼啊，護理師得罪你什麼」、「兇護理師幹嘛，看診的是醫生」、「你老婆是醫護人員，阿你有比較體諒嗎？」

還有人質疑，「會吵有糖和醫生來不來不要做錯誤聯繫，有可能是醫生忙得要死，你有去了解一下嗎」、「急診室三兩天就有這種病例，難道都不用下班、換班嗎？」、「制度問題，要怪對人，怪父母怪醫護都找錯人」、「乾脆把健保取消，還給大眾更好的醫療品質」、「你也能接受老婆被這樣吼再來說吧！」掀起熱議。

事實上，近日相關新聞經報導後，在家長群體引發很大討論，就有人呼籲政府相關單位，可考慮設置「老人及嬰幼兒醫療通道」，供情況較為緊急的老人、嬰幼兒優先就醫，避免憾事再次發生。

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