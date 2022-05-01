統測落幕！294人確診、2582人啟用338間隔離試場　手機違規最多

▲統測今天落幕，。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

為期兩天技專校院統一入學測驗（統測）稍早正式落幕，根據技專校院入學測驗中心統計，今年共有四技與二技共有8.7萬人報考，平均缺考率叫去年增加2到3％，兩天累計啟用7間防疫試場，另有294人確診，以及2582人啟用338間隔離試場，都創下大考新高紀錄，而初步統計無重大違規，但仍有一般違規，最大宗為「攜帶手機入場」217件。

統測今天落幕，根據技專校院入學測驗中心統計，111學年度共有8萬7132人報考，包括四技7萬9266人及二技7091 人，其中四技各節平均缺考率為8.81％，相較於去年平均缺考率5.79％增加 3.02％，二技各節平均缺考率為7.38％，相較於去年平均缺考率5.15％增加2.23％。

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▲統測今天落幕，今天共有2220人考生使用隔離試場。（圖／教育部提供）

此外，受本土新冠肺炎疫情影響，今年不少考生確診，技專測驗中心表示，今天上午考試新增發燒或呼吸道症狀考生 2 名，兩天考試累計共啟用防疫試場 7 間共計7人，另有294人確診，列入居家隔離1554人、自主防疫831人、居家檢疫7人，隔離試場人數則共有2582人，啟用338間隔離試場。

至於考生違規事件統計部分，測驗中心表示，截至今天17 時止，違規事件數仍以「攜帶手機入場」為最多，初步回報四技二專及二技共217件，其次為「攜帶其他物品入場」35件，初步整體違規件數較去年減少約 13 件。

測驗中心提醒考生，明天（2日）上午9 時公告試題參考答案，5月19日寄發成績單，考生若對成績有疑義，請在5月23日 17 時前到測驗中心網站申請成績複查；另有關四技二專甄選入學、聯合登記分發等招生入學注意事項及成績採計方式，考生可上技專校院招生委員會聯合會網站查詢。

不過，全教總指出，受疫情影響而無法參加統測考生，教育部日前僅表示將採取外加名額方式補救，但未曾明言相關細節，包括外加名額是採取全校或個別系所計算，以及有無面試科系的評分標準有何不同，會否可能有獨厚任一方情況，以及錄取與否是看學習歷程檔案或在校成績，比例如何計算等等，教育部與招生單位都應盡速釐清上述問題，以利技高師生家長後續準備。