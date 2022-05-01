快訊／基隆某長照中心4住民昨快篩陽　1人今死亡...原因待查

▲基隆某長照中心傳出新增4名住民確診，其中1人不幸於今天過世，詳細死因仍有待進一步釐清。（圖／示意圖，與本案無關／記者李毓康攝）



記者郭世賢、林冠吟／基隆報導

指揮中心1日宣布台灣本土病例新增1萬6396例本土病例，不過30日卻傳出基隆市信義區某長照老人養護中心，有4名長者快篩陽性，其中1人不幸於今日過世，詳細原因仍有待進一步釐清，至於是否與新冠肺炎相關也仍有待進一步釐清。目前衛生局等相關局處也已介入處理，並同步安排該養護中心人員全面進行PCR採檢。