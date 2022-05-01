陳時中再轟高嘉瑜　「德國快篩30元、天天篩才出門」是假訊息

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前在其臉書中貼文指：「德國不分大人小孩幾乎每天快篩後才出門」，呼籲台灣盡快進口德國30元唾液試劑。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，德國並沒有要求民眾一定要天天快篩才能出門，且快篩試劑價格也不是台幣30元。

高嘉瑜在臉書中表示，德國不分大人小孩幾乎每天快篩後才出門，因此台灣未來對快篩的需求量非常大，而德國的唾液試劑一劑才約30元台幣，希望衛福部能放寬讓國外已取得歐盟或國際認證的唾液快篩試劑進口以及自用免稅優惠。

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▲指揮中心5/1澄清不正確訊息。（圖／指揮中心提供）

對此，陳時中回應，德國沒有要求一定要天天快篩才能出門，但如安養機構、幼兒園和學校等特定機構人員，有要求每週2至3次快篩，並不是所有人都要每日快篩。

價格方面，陳時中說，有請德國代表處查一下，價格分3種，一個在藥局賣的大概是4.95歐元（約台幣155元），在藥局和藥妝店的是1.95~2.25歐元（約台幣60~70元），在網路是1.7歐元（約台幣52元），超市也差不多1.75歐元（約台幣54元）。