剃頭有效！國民黨北市大安文山議員初選　楊植斗、高揚凱勝出

▲楊植斗。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員第6選區初選大安文山競爭激烈，一共有5名新人搶2出線機會，並於4月28日至4月30日進行初選民調，但台北市議員羅智強「子弟兵」楊植斗日前卻稱，自己民調不佳，更找來羅智強好友、台北市議員游淑慧剃頭。國民黨台北市黨部1日公布第6選區初選結果，由楊植斗與高揚凱勝出。

國民黨台北市黨部表示，台北市第6選區大安、文山初選，已於4月28日至30日進行電話民調，並且於1日公布民調結果，因現任議員不參與初選，初選勝出者為楊植斗與高揚凱，將與現任議員一起投入2022年底議員大選，團結一致全力爭取勝選。

國民黨北市黨部指出，本次辦理初選民意調查皆秉持著公平、公正、公開的方式進行，所有程序皆依據黨內相關規定辦理，可受外界公平。事前除特別針對民意調查執行相關細節舉辦說明會，由登記參選同志及其推派的民調觀察員會外，也同時邀請民調學者專家現場指導，並全程在選舉監察小組的監察下進行。

國民黨北市黨部提及，本次委託執行的民調機構及執行民調時間，均經由登記參選同志協調決定，在3天的執行民調期間，包括台北市黨部、選舉監察小組及登記參選同志皆推派觀察員至民調公司現場觀察，每日針對調查過程進行記錄，結果顯示三天訪問狀況平穩無疏漏，凡觀察員有疑義之電話皆已被妥適處理，期間各方針對民調執行過程並無意見。

最後，國民黨北市黨部稱，依據中央訂頒「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」暨「中國國民黨111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法及提名作業要點」相關規定，今日第6選區由楊植斗與高揚凱贏得初選，5月中旬前將一併與現任議員，提報中央選策會核定。