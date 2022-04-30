北海道船難「最新海底畫面」曝！打撈至少再等2週　累計14死

▲沉沒的北海道觀光船最新海底畫面曝光。（圖／海上保安本部）



記者王佩翊／編譯

日本北海道知床半島23日發生一起觀光船沉船意外，當時船上共有26人，目前已有14人被尋獲，全數罹難，另有12人失蹤。而觀光船的船身29日被尋獲，海上自衛隊先前已經派出掃雷艇進行搜索，稍早海上保安本部則派出測量船到該海域進行海底形狀探測與調查，相關畫面也隨之曝了光。

根據《共同社》報導，第一管區海上保安本部30日公布了海底測量船「天洋」在KAZU1沉船海域調查並繪製的海底照片。圖像中可以看到沉船位置大約在115公尺深海底。而相關單位也嘗試將水下攝影機伸入船體內，繼續調查內部情況。

根據海上保安廳表示，KAZU1船體的打撈作業最快也要等到5月15日才能展開，而相關作業恐怕必須長期作戰。

另一方面，相關人士透露，日本規定每艘船隻必須要配置通訊設備，而KAZU1當初申請的通訊設備為手機，並且獲得批准。然而在知床半島周遭海域，手機經常收不到訊號，因此政府的審查過程也被質疑是否有漏洞。

現場除了海上自衛隊、海上保安本部等救難團隊外，知床附近的民間漁船也紛紛主動加入搜救行動，光是30日就有至少9艘漁船與1艘大型觀光船出港搜索。

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