　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

魔神仔？日老翁上山「採野菜」離奇失蹤18小時　被發現時卻在散步

▲▼ 森林。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子入山後離奇失蹤18小時。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王佩翊／綜合報導

日本岩手縣一名81歲男子28日前往奧州市的山林中採摘野菜，怎知過程中卻莫名失蹤。家屬當晚見父親遲遲沒有回家，著急報警，最後直到隔日上午6時半左右，才在山中發現老翁，而他身上雖有多處擦傷，但並無大礙。

綜合日媒報導，一名81歲的老翁28日到奧州市的深山中採摘野菜，當天下午2時雖然跟著其他山友一起下山，但隨後又獨自一人再次上山。當天下午4時，該名男子的家屬發現父親遲遲沒有返家，因此連忙通報警方，稱父親出門採摘野菜後就沒有回家。

警方隨即出動人力上山搜索，但是並沒有找到男子的下落，直到29日上午6時半左右，其家人才在山中發現正在走路的老翁。警方表示，男性的腳上雖有多處擦傷，但是仍能正常對話。

至於男子為何要重新入山，又為何找不到回家的路，至今仍成謎。警方也呼籲，民眾若要上山採摘野菜，務必要攜帶行動電話，方便家人聯絡，或是在遇到危急情況時能隨時求救。

事實上，登山時通常會走登山步道，但是採摘野菜大多會穿越山林與樹叢，因此一旦迷路更難找到回來的路。不僅如此，近日野熊出沒並攻擊人類的事件頻傳，獨自一人上山十分危險。同樣在岩手縣的山區就有一名59歲男子30日上山採摘野菜時，在上午9時左右遭到野生熊隻攻擊，他的額頭出血且左手臂骨折。據悉，野熊高2公尺，性別不明。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►在家也要裝可愛！草莓睡衣誰能抗拒

ET快訊
本土確診連3天破萬！他花1萬買快篩「到貨變口罩」
快訊／台中市新聞局長確診！參加餐敘30分鐘染疫
台灣醫學科學家第一名是他！　才嗆柯文哲「不懂回去讀書」
華視四度出包「跑馬燈失誤又是同一人」　2員工請辭獲准
快訊／味全龍球員居隔達16人　聯盟宣布明天延賽
快篩賣完了！藥師被問到抓狂「貼2公告」超厭世
真的有「類火車」！　網見上車現場照酸爆：要多搞笑
俄軍性侵16歲懷孕少女！「反抗就再帶20人來」
今晚「半個台灣有雨」！　範圍最廣、最冷時段出爐
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰警極樂酒趴！比基尼妹嬌嗔狂搖　小費塞酥胸「雪乳快掉出來」

南韓首批准唾液快篩試劑！　等待篩檢結果只需10分鐘

全家去迪士尼超開心！人妻看照片卻「秒抓包尪出軌保姆」氣炸

魔神仔？日老翁上山「採野菜」離奇失蹤18小時　被發現時卻在散步

政論節目模擬「核彈炸歐洲」只要200秒　親俄政客嗆：英國瞬間消失

俄軍當街性侵16歲少女！不顧她懷孕6月硬上：敢反抗就再帶20個人來

俄軍新武器恐嚇壞烏克蘭！智慧地雷「空中引爆」　精準打擊坦克弱點

阿富汗清真寺「自殺炸彈攻擊」至少50死　他驚恐：到處都是屍體

北海道船難「最新海底畫面」曝！打撈至少再等2週　累計14死

性侵19歲實習生！議員槍放床邊威逼張嘴　她作證一半崩潰離席

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

《營業中》遭疑劇本...難過「說我們set吞不下去」　姚元浩.楊銘威揭祕辛：比拍戲還累！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

浪貓站水溝蓋無助發抖　他收編養3周→超仙奶喵

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

狗狗洗香香到公園玩耍　見水坑爽泡澡主人崩潰

泰警極樂酒趴！比基尼妹嬌嗔狂搖　小費塞酥胸「雪乳快掉出來」

南韓首批准唾液快篩試劑！　等待篩檢結果只需10分鐘

全家去迪士尼超開心！人妻看照片卻「秒抓包尪出軌保姆」氣炸

魔神仔？日老翁上山「採野菜」離奇失蹤18小時　被發現時卻在散步

政論節目模擬「核彈炸歐洲」只要200秒　親俄政客嗆：英國瞬間消失

俄軍當街性侵16歲少女！不顧她懷孕6月硬上：敢反抗就再帶20個人來

俄軍新武器恐嚇壞烏克蘭！智慧地雷「空中引爆」　精準打擊坦克弱點

阿富汗清真寺「自殺炸彈攻擊」至少50死　他驚恐：到處都是屍體

北海道船難「最新海底畫面」曝！打撈至少再等2週　累計14死

性侵19歲實習生！議員槍放床邊威逼張嘴　她作證一半崩潰離席

上場需要更專注　于森旭：贏球企圖心要有

泰警極樂酒趴！比基尼妹嬌嗔狂搖　小費塞酥胸「雪乳快掉出來」

快訊／台中第3位首長確診！新聞局長鄭照新參加餐會30分鐘染疫

嘉義市「小老闆市集」　宣導親子友善及「表意權」精神

南韓首批准唾液快篩試劑！　等待篩檢結果只需10分鐘

頂流男神駕到！王俊凱天才學生追賊　任嘉倫寸頭操出巨肌

繳11年房貸「房子是別人的」真相吐血！房東哭：與老伴退休金買的

烏克蘭軍情局：車臣軍與「布里亞特傭兵」內戰　分贓不均起殺意

別掉入快篩陷阱！他匯49萬一場空　他花1萬「到貨變口罩」

家長注意！莫德納先別抽單　陳時中：輝瑞「還沒收到出貨通知」

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

國際熱門新聞

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

她買麥當勞被求婚　當場爆氣走人

「基輔之鬼」傳戰死！被俄軍重重包圍陣亡

女被丟沙發12年　全身屎尿慘死

新兵訓練「被逼吞精」影片曝光

報復性出國！日本確診3.6萬例　黃金週仍擠爆機場

亞馬遜帶衰美股！　道瓊狂洩939點

半裸按摩！警官爽享2女前後服務

他娶初音4年　認了「婚姻觸礁」

Omicron亞變種　能躲免疫系統

俄軍硬上16歲懷孕少女：反抗就再帶20人來

新冠後遺症「男性更難痊癒」！　日最新研究曝光

基輔：數百平民準備撤離亞速鋼鐵廠

美股道瓊早盤「大跌400點」　亞馬遜領跌科技股

更多熱門

相關新聞

南韓首批准唾液快篩試劑！

南韓首批准唾液快篩試劑！

南韓食品醫藥品安全處昨（29）日正式批准該國研發的首款唾液家用新冠快篩試劑，民眾只要將唾液吐進漏斗內，透過將唾液與萃取液混合的原理，檢測出是否感染新冠肺炎。另外，南韓防疫當局也宣布從明（1）日起，開放快篩試劑的網路銷售通路。

北海道船難最新海底畫面曝！打撈再等2週

北海道船難最新海底畫面曝！打撈再等2週

能見度僅1.2m！北海道觀光船沉海底　救援難度高

能見度僅1.2m！北海道觀光船沉海底　救援難度高

南韓現役軍官收受巨額虛擬貨幣　向北韓洩密

南韓現役軍官收受巨額虛擬貨幣　向北韓洩密

金正恩恐以核武統一南韓！視普丁為教科書

金正恩恐以核武統一南韓！視普丁為教科書

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

新郎脫單夜太High婚禮大遲到！新娘氣到嫁給賓客

女友「每晚被當魚翻3次」分手　前男友回擊

快訊／再爆3死！今本土狂飆1萬5033例、另增116境外

連千毅最怕的大哥出手了！「381字警告」他乖乖閉嘴

Omicron症狀一次看　10狀況立刻就醫

強尼戴普被安珀赫德律師提問笑歪

連千毅勾惡停戰　幕後推手「北盜黑金城」729字發聲

容嘉「主持犯大忌」被封殺內幕曝

6歲孩「特殊症狀曝」PCR確診！醫：快讓孩打疫苗

今本土15033例　分布22縣市

去年收入多少免繳稅？　單身、雙薪頂客、4口之家一次看

正妹律師穿太辣！雙C半球網噴鼻血

檢舉新制上路！紅黃線臨停禁舉發

台中20處高風險熱點：3所大學、World Gym

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

大叔棉棒捅鼻「3秒到底」　伸縮旋轉都無感：沒什麼

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

長腿妹超狂九宮格快狠準　專業投法+完美腰線引朝聖

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

渣男太多！粿粿曝范姜彥豐想生兒　林思宇爆生子祕訣「需同時HAPPY」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面