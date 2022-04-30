魔神仔？日老翁上山「採野菜」離奇失蹤18小時　被發現時卻在散步

▲男子入山後離奇失蹤18小時。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／綜合報導

日本岩手縣一名81歲男子28日前往奧州市的山林中採摘野菜，怎知過程中卻莫名失蹤。家屬當晚見父親遲遲沒有回家，著急報警，最後直到隔日上午6時半左右，才在山中發現老翁，而他身上雖有多處擦傷，但並無大礙。

綜合日媒報導，一名81歲的老翁28日到奧州市的深山中採摘野菜，當天下午2時雖然跟著其他山友一起下山，但隨後又獨自一人再次上山。當天下午4時，該名男子的家屬發現父親遲遲沒有返家，因此連忙通報警方，稱父親出門採摘野菜後就沒有回家。

警方隨即出動人力上山搜索，但是並沒有找到男子的下落，直到29日上午6時半左右，其家人才在山中發現正在走路的老翁。警方表示，男性的腳上雖有多處擦傷，但是仍能正常對話。

至於男子為何要重新入山，又為何找不到回家的路，至今仍成謎。警方也呼籲，民眾若要上山採摘野菜，務必要攜帶行動電話，方便家人聯絡，或是在遇到危急情況時能隨時求救。

事實上，登山時通常會走登山步道，但是採摘野菜大多會穿越山林與樹叢，因此一旦迷路更難找到回來的路。不僅如此，近日野熊出沒並攻擊人類的事件頻傳，獨自一人上山十分危險。同樣在岩手縣的山區就有一名59歲男子30日上山採摘野菜時，在上午9時左右遭到野生熊隻攻擊，他的額頭出血且左手臂骨折。據悉，野熊高2公尺，性別不明。

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