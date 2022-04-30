俄軍當街性侵16歲少女！不顧她懷孕6月硬上：敢反抗就再帶20個人來

▲烏克蘭一名懷孕的16歲少女被俄軍性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯在備受戰爭罪指控之際，烏南赫爾松（Kherson）再次爆出一宗駭人的性侵案。一名16歲的懷孕少女聲稱，喝醉了的俄羅斯士兵在街頭性侵了她，並威脅她如果反抗的話，就會「再帶20個男人來」對她施暴，甚至還可能殺死她。

據CNN報導，這名少女在事發當時已懷孕6個月，在俄羅斯入侵烏克蘭後，她與家人便逃到家中的地下室裡躲避戰火。某日，她和家人外出覓食時，不幸被幾名俄羅斯士兵發現了他們的蹤影，「其中一名喝醉了的俄軍抓住我的媽媽，逼問媽媽3個女兒多大了，然後就選中了我」。

這名女孩回憶，「施暴的俄羅斯士兵當時大喊著要我立刻把衣服脫掉，我當場拒絕並告訴他，我已經懷孕了，但他卻威脅我如果不跟他發生關係，他就會再帶20個男人來，而且如果我反抗的話，他就會將我勒死。」

少女補充，「儘管當時在場的其他士兵也曾勸告襲擊者不要做出性侵的行為，卻是徒勞無功。我聽到其他俄羅斯人叫他藍色，也記得他的眼珠是藍色的，但當時的天色太黑了，我什麼都看不清。」傳言指出，這名俄羅斯士兵已不是第一次性侵烏克蘭女性，據說他一直在村里四處尋找「放蕩的烏克蘭女孩」。

在經歷了第一晚的性侵後，少女的噩夢並未停止。隔日，她被「藍色」帶到另一名俄軍那裡，後者同樣也對她大呼小叫，並性侵了她。這名可憐的受害者後悔表示，「如果我那天沒有出去尋找食物，就不會被俄軍發現，更不會被性侵。」