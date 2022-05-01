超車沒打方向燈「29分被開35單」　險噴10萬...法官幫撤30張

▲台中黃姓男子在高速公路沒打方向燈頻頻變換車道，行駛29分鐘就被開罰35張罰單，總罰金高達10萬餘元，經台中地院審理，撤銷其中30張罰單。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者郭玗潔／台中報導

台中一黃姓男子在國道上駕駛貨車，因頻頻變換車道又沒打方向燈，被後方民眾沿路錄影檢舉，短短29分的行駛路程，就被開了35張罰單，罰金共10萬5千元，黃男不服提起行政訴訟，經台中地院審理，認為監理所開罰違反比例原則，幫黃男撤銷30張罰單。

黃男於110年7月11日16時42分至17時11分間，駕駛自用小貨車在國道一號北上行駛，因頻頻變換車道卻沒打方向燈，遭後方民眾沿路錄影，向新竹監理所檢舉，短短29分的行駛路程，共被開35張罰單，每張3000元，並記違規點數1點。

黃男認為罰太重，主張自己行駛路段並非隧道，且多次違規行為間隔未達6分鐘，應各別論以單一違規行為，總計5次計算。

新竹監理所認為，黃男在高速公路上沒有依規定使用方向燈而變換車道，違規行為歷時雖僅幾秒鐘，但可明確區隔為數個行為，並且違規時周遭車段皆有車輛行駛，黃男有對不同駕駛發生交通事故之風險，故應分別處罰。

台中地院衡酌汽車駕駛及交通違規之動態與特性，認為新竹監理所對黃男違規分次處罰，有違比例原則，故依交通條例其違規地點相距六公里以上、違規時間相隔六分鐘以上或行駛經過一個路口以上進行裁罰，判處黃男只須被罰其中5張罰單，其餘30張罰單免罰。