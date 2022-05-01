快訊／確診個案「自主回報疫調系統」今上路　陳時中14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5/1）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由陳時中指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。本土疫情飆升，指揮中心今啟動「自主回報系統」，讓確診者填密切接觸者等資訊，加速後續追蹤管理作業，下午有望公布使用情況。此外，行政院長蘇貞昌今也在指揮中心召開擴大防疫會議，相關管制措施是否加嚴？下午記者會有望說明。

中央流行疫情指揮中心昨宣布，自5/1起啟動「確診個案自主回報疫調系統」（以下簡稱「自主回報系統」），達到快速掌握密切接觸者資訊、降低疫情擴散之目的。

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第一階段功能將針對民眾採檢時或投保時所留存的手機號碼發送手機簡訊，提供確診民眾專屬一次性網址連結，確診民眾或其法定代理人點選網址進入系統後，需輸入確診者之身分證字號或居留證號碼後六碼進行身分驗證，並確認系統頁面顯示資料為確診者本人後，再開始填報同住者、公司或學校聯絡窗口等相關資料，系統將另以簡訊方式發送接觸者造冊模板的下載網址給公司或學校聯絡窗口，由其啟動COVID-19相關應變措施，並將接觸者名冊主動提供所在地衛生局開立電子居隔單，及進行後續居家隔離者追蹤管理作業。

▲確診個案自主回報疫調系統填報流程。（圖／指揮中心提供）



指揮中心提醒，確診民眾送出資料後，該一次性網址即會失效，將無法再進行編輯或再次填寫，以減少資安風險。此外，自主回報系統不會要求確診民眾填寫完整的「姓名」和「身分證字號」或「居留證號碼」，切勿將與您的個人資料提供給無法查證來源的單位或人員。

相較原疫調流程，此次啟動的自主回報系統將縮短接觸者資料的蒐集時效，並提供發送處置指導訊息給公司或學校聯繫窗口功能。未來該系統第二階段將開發自動開立居家照護通知書與同住者開立居家隔離通知書等功能，另為提供確診民眾更多元管道，將提供透過「全民健保行動快易通APP」等其他可能方式，以利確診個案自主回報疫調資訊。

指揮中心呼籲，鑒於全球COVID-19疫情仍持續發展中，中央流行疫情指揮中心因應疫情發展持續調整相關科技防疫措施，也請全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。