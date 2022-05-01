台鐵幹部喊「安全改革」要求協商！　王國材：會持續溝通

▲台鐵臨時區間車已開出8班，疏運3122人。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

交通部啟動台鐵51應變計畫，截至最新數字，已開出8班臨時區間車，疏運3122人，類火車開行290班次，疏運1713人。交通部長王國材今（1日）到台東-台北區間視察重點車站疏運情形，也在玉里車站搭乘類火車到瑞穗車站，並強調會持續溝通。

王國材今在鐵車站視察時，有工會幹部認為安全改革更加重要，也要求交通部應安排與工作協商。對此，王國材回應，推動台鐵公司化就是把安全當作最重要的目標，也期待能夠與工會多溝通，雖然工會之前拒絕參與15場座談，但只要工會現在願意談，跟台鐵局長杜微一定會分頭去進行，盡快安排與工會碰面的時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王國材說，會持續跟台鐵工會溝通。（圖／記者李毓康攝）



王國材更說，有關台鐵公司條例，行政院版及工會版的草案差距已經縮小，立法院預計5月下旬會有朝野協商，交通部會再持續跟工會溝通，尋求共識，一起努力邁向下一個台鐵百年。

▲交通部強調，類火車是一套應變計畫，會再檢討並優化改善。（圖／交通部提供）



另外，交通部指出，台鐵本日臨時機動開行18列次，14:00前「3007彰化-台東(06:08)」、「4018花蓮-台東(07:05)」、「4007花蓮-樹林(07:14)」、「1144新竹-基隆(07:20)」、「3514潮州-嘉義（08:06）」、「2151北湖-彰化（09:14）」、「3190彰化-台東(10:57)」、「1186北湖-基隆(12:57)」等8列次均已準時開出，共計疏運3122人，後續列車將持續按預定時間開出。

至於12條類火車路線，交通部表示，皆已按表定時間開車，截至今下午2點，已開行290班次，共計疏運1713人。交通部再次說明，類火車在國外的用途，主要是當發生天災、鐵路大維修、罷工等情況發生時的替代運具，因應此次台鐵工會51不加班行動，交通部建立一套應變計畫，今晚上會再檢討並優化改善，但是都是希望備而不用。