鐵板燒「蟑螂入菜」　他曝店家解決方案網傻眼

▲鐵板燒上菜後被發現有蟑螂屍體。（圖／翻攝自《中國報》）

記者張靖榕／綜合報導

馬來西亞新山一名男子日前和朋友到日式火鍋店一同用餐，卻在鐵板燒上看到一隻蟑螂全屍，但和店家反映後，服務生的處理方式不夠妥當，原PO說店家後續處理也只給餐點打9折以示道歉，讓網友紛紛傻眼，「是施捨嗎」、「不如我多給10％，叫他吃下去。」不過根據店家說法，實際上不只打9折，還將部分餐點免單處理。

該名男子在臉書PO文，日前和朋友到新山南鑰穀中城廣場一間日式火鍋店用餐，卻看到店家送來的鐵板燒裡，半熟荷包蛋的蛋白上竟然有隻翅膀張開、被壓扁的中小體型蟑螂，當下他向店家反映要求經理解釋，服務生的做法卻讓他傻眼。

服務生當時回答店經理休假，但也因為太過慌張沒有向店長求助，只是向他道歉並把鐵板燒收走，建議他可以更換另一道食物。貼文引發網友熱議，大家都很好奇最後店家如何處理這件事，原PO則說，店家只給10％折扣。

網友紛紛留言，「報衛生部...」、「施捨嗎」、「10％罷了，是我的話給多10％叫他吃下去。」

馬媒《中國報》聯繫到餐廳負責人，該負責人表示發文的人其實是當事人朋友，不是當事人本人，而且店家不只給10％折扣，還把鐵板燒餐點和另一道食物都免單處理，沒有讓客人付這2道菜的錢。他說當時當事人已接受店家道歉，沒想到事情又被放到網上處理，再私訊和當事人道歉，對方也沒有回應。

餐廳負責人坦言，這件事的確是店家不對，希望當事人和朋友能再來光顧，除了免費招待以外，也會當面向對方道歉。