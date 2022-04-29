知名割包啃一半驚見「蟑螂殘屍」滷到透亮　店家：下次再賠你1個

▲割包咬到一半驚見大蟑螂殘屍，店家一聽竟回：「下次補你一個」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友29日在臉書社團「爆料公社」投訴，他日前到信義區一間知名割包店（刈包）消費，不料吃到一半卻發現，肉塊中夾著「屍身不全的大蟑螂」，氣得立刻向店家反應，結果店員竟然說「下次再賠一個」，讓他完全無法接受。其他網友看了照片後驚恐說「感覺有部分已經吃下去了」。

原PO在爆料公社表示，他在信義區一間知名割包店消費，結果割包吃到一半才發現，滷肉中夾著一隻已經滷到油亮的大蟑螂屍體，氣得立刻向店家反應，「店家說下次再賠一個給我，問題是我不敢再去買了」、「然後我還買了湯，我到底該不該喝掉他」。

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▲原PO找不到蟑螂的頭部，網友驚恐「感覺已經被吞下去了」。（圖／翻攝自爆料公社）

恐怖的是，原PO後來把蟑螂屍體找出來，拼裝後發現「頭部」都不見了。其他網友看了照片後驚恐說「養的這麼肥，這麼大隻還滷這麼透」、「等於整鍋的肉都浸泡過小強唉」、「感覺頭部已經被吞下去了」、「看到一隻蟑螂不可怕，看到半隻才可怕」、「不敢想像，今天有多少人吃到有蟑螂的滷汁」。

針對蟑螂問題，遭指控的割包店負責人29日發文道歉，表示會積極處理這次的事件，除了會包紅包給當事人外，也承諾當事人「若這幾天出現身體不適，就醫的費用會完全負責」、「至於受到污染的所有食材，已經全部銷毀，店面也會休息3天全面消毒，身為餐飲業，犯了這種低級錯誤實在不應該，真的很抱歉」。

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