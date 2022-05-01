高嘉瑜被打臉！喊「德國人幾乎天天外篩才出門」　駐德代表曝真相

▲立委高嘉瑜 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣本土疫情持續延燒，民進黨立委高嘉瑜日前指出，在德國，不分大人小孩幾乎每天快篩才出門，因為他們的快篩劑一劑30元台幣，而且是唾液快篩，希望食藥署放寬快篩試劑的認證及准許自國外寄送回台。不過，駐德代表謝志偉跳出來回應，這樣的狀況「從過去到現在，都是不曾有過的事」。

高嘉瑜4月27日談到，自己在去年7月就收到在德國的台灣友人建議，請食藥署放寬快篩試劑的認證及准許自國外寄送回台。到目前為止，德國人幾乎每天快篩才外出，而在台灣，現在快篩劑同樣供不應求而且價格高昂，希望衛福部能放寬讓國外已取得歐盟或國際認證的便宜可靠的唾液快篩試劑進口以及自用免稅優惠。

謝志偉說，有些時候、有些職業、有些身分、有些情況下、有些期間、有些單位，有些德國人出門天天快篩，這是有可能的，但是，所謂「德國人出門天天快篩」這件事，和「徳國人天天出門快樂」一樣，從過去到現在，都是不曾有過的事。

謝志偉也自嘲，這就像他的照片一樣，看起來身高至少180公分。但是，從過去到現在，這很遺憾，當然也是不曾有過的事。

有關唾液快篩，食品藥物管理署日前更新專案輸入家用新型冠狀病毒檢驗試劑核准名單，新增1款韓國製造的唾液快篩試劑，預計申請量3000萬份，這也是國內首件通過專案輸入核准的家用唾液快篩。