3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

記者陳俊宏／綜合報導

4/30新增1萬5033例本土確診，再創歷史新高，也是連3天破萬，這3天確診相加超過3.8萬。對此，毒物科專家招名威提醒，暫時禁止內用、減少群聚、減少外出，都是該做的努力，「很多人不在意、不當一回事呢。」

招名威在臉書提到，「雖然我們要共存」，可是共存也是可以有輕重緩急的，與其急共存短時間造成社會壓力大，中重症、死亡數大增，篩檢跟不上確診，壓縮醫療量能，倒不如提出配套措施，讓病毒可以軟共存，畢竟事緩則圓。

▼招名威呼籲，民眾減少外出。（圖／記者屠惠剛攝）

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招名威說，特別是台北市疫情很嚴重，社區篩檢站陽性率從最早4/1的0.66%，一路上升，4/27的數據已看到是11.7%，代表疫情在社區已經相當普遍；目前確診數大幅上升、陽性率也上升，代表疫情持續延燒，而陽性率是表示PCR送驗個案裡，有多少比率被驗出陽性來。

招名威解釋，單看11.7%就是很高的數字，比疫情大爆發前要高至少18倍，意思是有100人做篩檢，就會篩出12人陽性；所以在這段台灣走入病毒共存的4個月內，滾動式戰略的大方向還是沒問題的，而且暫時禁止內用、減少群聚、減少外出，都是我們該做的努力，「很多人不在意、不當一回事呢。」