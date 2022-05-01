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有事嗎？名嘴夫妻照三餐開吃播還可以剷肉12公斤！？

▲▼SNEP有酵菌。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

衛福部公佈18歲以上成人的過胖比例創新高達到47.97%，等於每２個成年人就有一位體重過重！隨着年齡增長，新陳代謝隨之減慢，現代人吃東西又較油膩、偏愛重口味，不但營養不均，體內堆積脂肪也容易引發各種疾病。殘酷的是，即使節食與運動雙管齊下，減肥速度越減越慢甚至沒有效果，問題就出在細胞層面，當身體內細胞無法充份工作，導致人體無法完全將食物中攝取的營養加以運用，於是「多出來的養分」便會以脂肪形式來儲存，更代表身體修復能力正在遞減，這時就要修復體內受損系統，補充「NAD+」這重要元素。

 只要一包　就吃出健康好身材

台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作共同研發出一種特殊的「SNEP有酵菌」，經過試驗證實能激活「NAD+」濃度、減少脂質吸收、加速代謝脂肪細胞；連名嘴Paul與老婆咪咪照三餐開吃播，Paul從癡肥中年大叔變成六塊肌歐爸、咪咪消除腹肉回歸A4腰，和脂肪肥肉作戰的苦日子就要過去了！

▲▼SNEP有酵菌。（圖／業者提供）

▲Paul跟咪咪照三餐開吃播還能瘦身成功。【官網優惠組】

減重一周卡關　「SNEP有酵菌」神助攻

為什麼他們夫婦倆每天照三餐開吃播，還可以瘦下來?Paul表示：「先前在疫情期間真的很難瘦身，就算不吃澱粉，每天跑步機30分鐘到一小時，也才瘦了兩公斤後就卡關，真的非常灰心，但咪咪鼓勵我只要減肥1公斤，她就給我1萬元當獎金，後來也靠我的醫師朋友推薦一種新配方「SNEP有酵菌」，結果就這樣一路瘦了12公斤，還能維持不復胖，真的非常感謝他的幫忙。」

▲▼SNEP有酵菌。（圖／業者提供）

▲Paul靠醫師朋友推薦的「SNEP有酵菌」，瘦了12公斤，也能維持不復胖。【MOMO購物特惠組】

四肢纖瘦　自爆肚子有肉　老婆咪咪也瘦兩公斤

老婆咪咪看老公變身有成，竟然從油膩大叔變成馮迪索，也跟著老公一起吃這款配方，一個星期也瘦掉兩公斤；咪咪說自己是「四肢纖瘦、肚子有肉」的體型，現在腹肉消風，體態變得更好、更有自信。他們夫妻倆都笑著說：靠SNEP找回的身材跟健康，可以陪伴女兒更久的時間了。

▲▼SNEP有酵菌。（圖／業者提供）

▲咪咪也成功瘦兩公斤，讓腹肉消風，體態變得更好、更有自信。

雙醫學大學共同研發　SNEP激活「NAD+」濃度

台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作共同研發的SNEP（SOD抗氧化+NAD抗老化+酵素+三益菌） ，是運用四種黃金元素以共生技術產生「有酵菌」，試驗證實可以增加體內NAD+濃度，幫助提升新陳代謝，每周可以減少2～3公斤體內多餘的廢物，達到持續減重的效果；而Paul之所以可以在三個月內減重十公斤，SNEP正是最大的功臣。

▲▼SNEP有酵菌。（圖／業者提供）

▲由台灣大葉大學博士及醫藥大學產學合作，經共同研發出「SNEP有酵菌」，經人體臨床試驗證實可有效降低囤積。

▲▼SNEP有酵菌。（圖／業者提供）

▲電視節目上對SNEP進行實驗，可以完整包覆油脂並代謝排出。

NAD+有效提升細胞能量　加速新陳代謝

生技博士林宥彤指出：我們每天吃進的食物，無論是醣類、蛋白質、脂質都需要經過一連串的分解，才能提供人體可用的能量，而在這過程中體內的「NAD+」，可以幫助食物分解為乙醯輔酶A，讓身體代謝多餘的醣類、脂肪；隨年齡增長NAD+會開始遞減，所以必須靠食品來補充。

SNEP塑崩有酵菌也獲得多位人氣美食部落客的推薦，畢竟美食誘惑太大無法抗拒，但又要保持健康窈窕身材，只要每天食用SNEP可以幫助體內增加NAD+的複合成分，讓代謝率提升到最佳狀態，如此一來瘦身一點都不難。

▲▼SNEP有酵菌。（圖／業者提供）

▲透過「SNEP有酵菌」讓代謝率提升到最佳狀態，瘦身其實很簡單。

雙醫學大學研發　SNEP酵素+益生菌
Paul＆咪咪　代言推薦「SNEP塑崩有酵菌」哪裡買？

官網代謝組：https://ivenor.tw/aj7H6
momo購物網優惠組：https://chshop.work/jzi3E
官方免付費諮詢專線：0800-520-367
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