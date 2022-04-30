嘉義縣模範勞工表揚大會　201名優秀勞工表揚

▲嘉義縣111模範勞工表揚大會。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府為肯定勞工對從事經濟發展辛勞及貢獻，在棒棒積木飯店舉行111年模範勞工表揚大會，藉此表揚資深模範勞工、身心障礙模範勞工、新住民模範勞工、外籍移工模範勞工、工業區模範勞工計201名；同時表揚縣內32家優良工會、32名優良會務人員、12家甲等工會，由縣長翁章梁親自頒獎，肯定受獎人及單位默默付出及努力，在嘉義共同打拚。

「勞工對社會貢獻很大，我們眼前所看到的，都是勞工所創造出的！」翁章梁表示，感謝所有勞工朋友們長期為嘉義奉獻，嘉義水上及中埔產業園區環評的過關，相信日後將會有更多的廠商到嘉義，勞工對嘉義縣成為農工大縣將扮演相當重要且不可或缺的地位。

獲選嘉義縣111年度模範勞工中，資深模範勞工張瑞芬服務年資已40年，擔任嘉義縣汽車修理業職業工會秘書長，任內熱心公益活動民國89年協助嘉義縣汽車修理業職業工會成立愛心慈善會，遇有勞工家庭發生意外變故皆代表愛心慈善會訪視慰問，擔任過嘉義縣政府性別工作平等委員會第6屆委員及消費爭議調解委員會委員迄今，工作之餘仍不斷進修參加各種講習訓練課程，工作認真，盡忠職守，敬業樂群堪為模範勞工。

身心障礙模範勞工黃玉如於梅北國小擔任總務處的工作，為極重度聽語障礙，平日以文字、手語、肢體語言溝通，除完成份內的工作，還自學簡易的水電維修，協助更換水龍頭、門窗紗窗，跟同仁相處真誠、友善，是學校不可多得的好夥伴。

梅北國小校長何嘉祥表示，她把學生及同仁當成自己的家人，各項任務盡心盡力、追求完美，跟同仁相處真誠、友善，是學校不可多得的好夥伴。



安道社會福利慈善基金會的葉珍璋，為長照交通車司機，為海線長輩服務已達9年，主動學習CPR、癌末準備照顧等課程，工作至今零事故紀錄，疫情期間更是主動於乘客上下車後進行消毒，表現備受稱許。

葉珍璋說，因本身肢體不便，更能同理搭乘交通車的服務對象，在雨天總是把雨傘留給服務的乘客跟家屬，看到老老相依的乘客主動陪同進入醫院，希望服務的對象能感受到如家人的溫暖，提供有溫度的服務。

勞青處長陳奕翰說，身障者礙於自身限制，就業較一般求職者不易，但若給予機會會被他們的認真所感動，今年首度辦理選拔表揚讓他們的努力被看見，也期許未來能鼓勵更多身障者就業，並在職場發光。

新住民模範勞工伍成琴，一位來自四川定居台灣20多年的新住民，獲家人支持加入嘉義縣貨物包裝運送職業工會，熱心公益並積極參與工會事務，盡最大努力協助工會順利完成舉辦會員大會、勞工教育、會員聯誼、重陽敬老等活動。

外籍移工模範勞工ROSIE MARGARETHA，108年來台當任機構看護工一職，具有豐富照護經驗，勤奮好學主動學習照護技巧，能及時通報病人狀況，運用跨國勞動力權益維護資訊網站補充訓練提升照護知能，工作態度負責盡職，具有耐心且換位思考的思維，協助不同國籍移工職場與生活適應。