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社會 社會焦點 保障人權

移民署移工居留申辦線上化　取消臨櫃落實「網路代替馬路」

▲▼ 移工居留業務全面網路申辦 移民署e化便民再提升 。（圖／移民署提供）

▲移工居留業務全面網路申辦 ，民眾可以減少臨櫃申辦的繁複。（圖／移民署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為配合ｅ化政府及簡化便民措施，移民署5月1日起，實施私立就業服務機構(仲介)代辦移工居留(含重入國許可)相關申請案全面網路線上申辦措施，不再受理臨櫃申辦，落實網路代替馬路的政策，並於疫情期間減少人流移動。

▲▼ 移工居留業務全面網路申辦 移民署e化便民再提升 。（圖／移民署提供）
現行初次申請外僑居留證的外籍移工入境後，多數由私立就業服務機構(仲介)協助代理前往移民署各縣市服務站申辦。106年起就提供線上、臨櫃申辦雙軌服務，而如今移民署這項線上申辦服務因應防疫措施再升級，不僅使剛入境的移工安心隔離檢疫，也讓仲介或雇主安心使用線上申辦系統代為辦理移工居留相關業務，不分白天、晚上與例假日皆可辦理，免除舟車往返及現場等待時間，更為方便又快速。

▲▼ 移工居留業務全面網路申辦 移民署e化便民再提升 。（圖／移民署提供）
移民署南區事務大隊嘉義縣服務站主任林炳煌表示，移民署自去(110)年8月1日起，推動外國籍正式學位生全面推動線上申辦居留證，大幅降低人流移動的染疫風險與提升學生申辦的效率。另外，考量部分直聘雇主，可能不熟悉電腦操作方式或無網路設備之情形，仍維持線上及臨櫃雙軌服務。如申請時遇有相關問題，可撥打客服專線：02-2796-7162及外來人士在臺生活諮詢服務熱線：1990或逕洽移民署嘉義縣服務站。

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