疫情升溫避免群聚　外籍移工居留證申辦全面網路線上辦

▲圖為移民署外觀。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

移民署為配合E化政府政策並避免新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫期間釀成群聚，移民署將從5月1日起，對於全國人力仲介公司引進外籍移工，代辦申請居留證將全面推動網路線上申辦，並終止理臨櫃書面申請服務。

移民署指出，早在2017年起，外籍移工申請外僑居留證除可臨櫃送件外，當年已增加線上申辦服務，全天24小時、包含例假日皆可線上申辦理，移民署說：考量部分自行聘僱移工業者、不會使用電腦或無網路設備，所以直聘外籍移工的雇主、移工本人仍可至移民署服務站臨櫃送件，但仍鼓勵線上申辦，以促進申辦效率及避免群聚。

移民署為因應疫情期間剛入境的移工皆須隔離檢疫，為減少人流移動及配合防疫政策，入境移工在檢疫期間，仲介或雇主就可使用線上申辦系統代為辦理移工居留證。

移民署「外籍移工線上申辦系統」網址：https://coa.immigration.gov.tw/coa-frontend/foreign-labor。民眾申辦移工居留證若有操作問題，可撥打系統客服專線：02-27967162；服務時間為週一至週五08:30-17:30。申辦居留相關業務諮詢，並可諮詢居留所在地之移民署服務站，聯絡資訊請參考移民署網站：https://www.immigration.gov.tw/5385/5388/7181/7184/7193/

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