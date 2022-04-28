　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

移工盜伐扁柏獵殺長鬃山羊　PO網炫耀還拍賣...山裡躲1年終落網

▲▼移民署中區大隊在南投山林間逮捕逃逸移工，2名移工躲藏山區盜伐市值35萬元的扁柏和長鬃山羊，還大膽網路販售。（圖／移民署中區大隊提供）

▲▼移民署中區大隊在南投山林間逮捕逃逸移工，2名移工躲藏山區盜伐市值35萬元的扁柏和長鬃山羊，還大膽網路販售。（圖／移民署中區大隊提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2名20多歲的越南籍逃逸移工楊男和朱男躲藏在南投山區搭建工寮，竟然盜伐台灣扁柏和獵捕長鬃山羊等瀕臨絕種保育動物，不但拍照炫耀，更公然在網路販售，移民署中區大隊會同南投警方喬裝登山客，在廣達數百公頃的山林多次入山，前後花了1年時間，終於在竹山鎮逮捕，依違反森林法及野生動物保育法等罪嫌送辦。

▲▼移民署中區大隊在南投山林間逮捕逃逸移工，2名移工躲藏山區盜伐市值35萬元的扁柏和長鬃山羊，還大膽網路販售。（圖／移民署中區大隊提供）

農委會南投林區管理處水里工作站人員日前山區巡視時，發現有多名越南籍男子從事盜伐，現場發現被盜伐的台灣扁柏8塊，重量約265公斤，市值約35萬5000元，立即和移民署報案。

▲▼移民署中區大隊在南投山林間逮捕逃逸移工，2名移工躲藏山區盜伐市值35萬元的扁柏和長鬃山羊，還大膽網路販售。（圖／移民署中區大隊提供）

中區事務大隊科偵隊會同彰化、南投專勤隊及南投警方成立專案小組，喬裝登山客與林務局人員多次前往巒大事業區會勘及埋伏，在數百公頃的林地中尋找、確認盜伐路線，終於在竹山鎮的一間工寮找到2人，當場逮捕，該案已被南投地檢署偵結起訴。

▲▼移民署中區大隊在南投山林間逮捕逃逸移工，2名移工躲藏山區盜伐市值35萬元的扁柏和長鬃山羊，還大膽網路販售。（圖／移民署中區大隊提供）

移民署呼籲，盜伐行為一經查獲，將處以1年以上、7年以下有期徒刑，併科100萬元以上、2000萬元以下罰金，盜獵則處以6月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金，如將盜獵野生動物公開展示及販賣，處以6月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

▲▼移民署中區大隊在南投山林間逮捕逃逸移工，2名移工躲藏山區盜伐市值35萬元的扁柏和長鬃山羊，還大膽網路販售。（圖／移民署中區大隊提供）

移民署現已加入「檢警林」護林平台團隊，持續配合地檢署、警察機關及林務局，加強打擊外籍山老鼠盜伐集團，希望能有效遏止盜伐山林及盜獵保育野生動物等無良行為。

▲▼移民署中區大隊在南投山林間逮捕逃逸移工，2名移工躲藏山區盜伐市值35萬元的扁柏和長鬃山羊，還大膽網路販售。（圖／移民署中區大隊提供）

▲▼移民署中區大隊在南投山林間逮捕逃逸移工，2名移工躲藏山區盜伐市值35萬元的扁柏和長鬃山羊，還大膽網路販售。（圖／移民署中區大隊提供）

▲▼移民署中區大隊在南投山林間逮捕逃逸移工，2名移工躲藏山區盜伐市值35萬元的扁柏和長鬃山羊，還大膽網路販售。（圖／移民署中區大隊提供）

►「石墨烯枕頭」超優惠價，包準一睡愛上！

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

ET快訊
勾惡、連千毅之戰！　釣出小商人出手開大絕了
南韓將宣布「戶外免戴口罩」！　全面解封後確診數繼續降
快訊／北市宣布：中小學5月15日前暫緩辦理校外教學
開齋節照辦！北市大型活動「不可設飲食區」　取消人數上限、實聯
快訊／北市小學生5月5日打疫苗　打完有3-5天疫苗假
連千毅開罵！「對質地點」鬧烏龍　早知勾惡拍片道歉：他慌了啦
LIVE／北市+2424例　柯文哲最新說明
3+4倉促上路大亂　陳時中道歉：要怪就怪病毒吧
快訊／基隆宣布：下周一國中小免到校！之後可自由選擇
快訊／本土+11353「新北飆破4千例」　台北增2424例
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「釣魚傘」3天修不好！他撕百元鈔灑地　怒嗆：拿去買涼的啦

累犯該誰調查？劍青檢改怒指大法庭禍水東引

桃園電子居隔書怎麼給　學校、職場造冊...衛生局統一寄發

操虛擬幣投資騙局削1700萬　爽躲山區別墅...警出動空拍機逮人

台中保母涉虐童！2少年私刑怒砸雞蛋、撒冥紙　結果竟搞錯地址

《誰摔死了李新》最終章　李新前女友為2億珠寶「教唆偽證」起訴

快訊／涉水拿便當遭沖走！台中高壓電塔維護工「深陷爛泥」溺亡

移工盜伐扁柏獵殺長鬃山羊　PO網炫耀還拍賣...山裡躲1年終落網

快訊／涉水拿便當竟被急流衝走　台中30警消動員搜救中

快訊／雲林撞完換彰化！台61線2車追撞釀5傷　車流嚴重回堵

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

牽繩被「超萌黑色會」咬走　柴嫌棄臉拉拔河：1比5還輸

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

顏佑庭懊惱「奶昔事件」：怎麼會這麼笨！　感謝前輩留下來陪練「還特別去學洗碗」

「釣魚傘」3天修不好！他撕百元鈔灑地　怒嗆：拿去買涼的啦

累犯該誰調查？劍青檢改怒指大法庭禍水東引

桃園電子居隔書怎麼給　學校、職場造冊...衛生局統一寄發

操虛擬幣投資騙局削1700萬　爽躲山區別墅...警出動空拍機逮人

台中保母涉虐童！2少年私刑怒砸雞蛋、撒冥紙　結果竟搞錯地址

《誰摔死了李新》最終章　李新前女友為2億珠寶「教唆偽證」起訴

快訊／涉水拿便當遭沖走！台中高壓電塔維護工「深陷爛泥」溺亡

移工盜伐扁柏獵殺長鬃山羊　PO網炫耀還拍賣...山裡躲1年終落網

快訊／涉水拿便當竟被急流衝走　台中30警消動員搜救中

快訊／雲林撞完換彰化！台61線2車追撞釀5傷　車流嚴重回堵

英怒批普丁超流氓！烏俄戰爭恐長達10年　下個可能受害國家曝光

樂天銀行新董座出爐！　由國票金前副董王東和接任

不能說的秘密！房價組成結構一次拆解　建商愁淪加工業

最佳前任！男星找前妻配音　《漁港的肉子》逼哭工藤靜香

她抱金雞拍照「驚現一道白影」　上車忽傳1聲音！網羨煞：真好命

確診單日破萬　百貨母親節大餐推外帶快取、外送免運費

台鐵員工爭權益火車停駛　5／1再上演34年前歷史

家用快篩試劑實名制開始販售　台南雖有人龍秩序良好

比基尼辣妹加油站清涼促銷　白皙長腿小蠻腰「見客」官方緊急制止

潛水員工作被「海洋胖胖貓」瘋狂干擾！　肥嫩身材扭入懷：摸我啦

畫面曝光！十分瀑布旁男女「野外連結」　網：不去賓館怕留足跡？

社會熱門新聞

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

即／台61雲林段「4大車連環撞」　全線封閉中

基隆女確診病逝...男友批衛生局「逼死人」　市府回應了

正妹在家睡　陌生男狂敲門闖屋內　

「真假大蛇盤身」　正妹刺青2年終圓夢

士官長開公司賣貨給部隊　左營海軍營區遭搜索

桃園女爬虎頭山詭異失蹤　竟連走4天到新莊

板橋男吃牛排噎住　臉漲紅→紫黑送醫搶救中

快訊／大佳河濱公園火燒車！車內1焦屍身分待查

快訊／「快篩實名制」上路直擊！　藥局爆人潮

快訊／世新大學女學生墜樓！命危搶救中

即／台中警解送毒犯遭撞！　車頭全毀2警受傷

回娘家被罵「破麻」！酗酒女踹死媽媽　下場出爐

更多熱門

相關新聞

移民署收容所爆208例確診

移民署收容所爆208例確診

移民署宜蘭外國人收容所爆發群聚感染新冠肺炎（COVID-19）事件，宜蘭縣政府衛生局進駐進行PCR篩檢276人、其中208人確診，所幸確診者大多無症狀、或僅有輕微呼吸道感染症狀，移民署將配合衛生單位貫徹防疫工作，對此慈濟基金會也在26日捐贈防疫物資，力挺移民署宜蘭外國人收容所度過難關。

移民署長鐘景琨下午昏眩腹痛送醫！

移民署長鐘景琨下午昏眩腹痛送醫！

台南工人跌入麥子堆「無呼吸心跳」

台南工人跌入麥子堆「無呼吸心跳」

和碩龜山廠累計589人確診　鄭文燦曝群聚爆發原因

和碩龜山廠累計589人確診　鄭文燦曝群聚爆發原因

即／和碩大爆發！明天恐400+確診　全廠停工5天

即／和碩大爆發！明天恐400+確診　全廠停工5天

關鍵字：

扁柏長鬃山羊移民署中區大隊移工

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

3歲小網紅抖音爆火…被挖出「爸爸是偶像劇男星」

戶頭僅5元竟買2733萬股票　違約交割慘了

快訊／今增2死！本土狂飆1萬1353例、境外增164

即／高雄公告酒駕累犯全名照片！首波有5人

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

艾莉絲低調飛英國！

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

勾惡揭真實身份「陳昱瑋」！下週赴約連千毅

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

Rakuten Girls驚傳確診　自責落淚

傳今日本土飆破萬　陳時中14:00說明

連千毅開罵了！「對質地點」鬧烏龍　

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面