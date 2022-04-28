移工盜伐扁柏獵殺長鬃山羊　PO網炫耀還拍賣...山裡躲1年終落網

▲▼移民署中區大隊在南投山林間逮捕逃逸移工，2名移工躲藏山區盜伐市值35萬元的扁柏和長鬃山羊，還大膽網路販售。（圖／移民署中區大隊提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2名20多歲的越南籍逃逸移工楊男和朱男躲藏在南投山區搭建工寮，竟然盜伐台灣扁柏和獵捕長鬃山羊等瀕臨絕種保育動物，不但拍照炫耀，更公然在網路販售，移民署中區大隊會同南投警方喬裝登山客，在廣達數百公頃的山林多次入山，前後花了1年時間，終於在竹山鎮逮捕，依違反森林法及野生動物保育法等罪嫌送辦。

農委會南投林區管理處水里工作站人員日前山區巡視時，發現有多名越南籍男子從事盜伐，現場發現被盜伐的台灣扁柏8塊，重量約265公斤，市值約35萬5000元，立即和移民署報案。

中區事務大隊科偵隊會同彰化、南投專勤隊及南投警方成立專案小組，喬裝登山客與林務局人員多次前往巒大事業區會勘及埋伏，在數百公頃的林地中尋找、確認盜伐路線，終於在竹山鎮的一間工寮找到2人，當場逮捕，該案已被南投地檢署偵結起訴。

移民署呼籲，盜伐行為一經查獲，將處以1年以上、7年以下有期徒刑，併科100萬元以上、2000萬元以下罰金，盜獵則處以6月以上、5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金，如將盜獵野生動物公開展示及販賣，處以6月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

移民署現已加入「檢警林」護林平台團隊，持續配合地檢署、警察機關及林務局，加強打擊外籍山老鼠盜伐集團，希望能有效遏止盜伐山林及盜獵保育野生動物等無良行為。