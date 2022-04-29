麥當勞關閉俄羅斯847分店「30億食材全報廢」　Q1虧逾37億

▲麥當勞關閉在俄羅斯分店的業務後，損失超過37億新台幣。（圖／達志／美聯社）



圖文／CTWANT

俄烏戰爭爆發後，國際速食業龍頭麥當勞隨即在3月8日宣布退出俄羅斯，同時關閉位於其境內超過800間分店，不過麥當勞為此付出巨大代價，根據公司最新財報，麥當勞關閉俄羅斯境內業務後，包括員工薪水、租金等費用就損失約2700萬美金，還有價值約1億美元的報廢食材，總計麥當勞因為停止俄羅斯業務，第一季狂失血約1.27億美元，約為新台幣37.47億。

根據「CNN BUSINESS」報導，麥當勞截至去年底在俄羅斯共有847家門市，加上位於烏克蘭境內的108家門市，這些門市占2021年麥當勞總收入9%，不過關閉事件後，即使麥當勞其他地方的銷售額有所成長，但淨收入截至3月底下降了28%。

財務虧損反應在麥當勞最新財報上，自從該公司在俄羅斯、烏克蘭的業務關閉後，在Q1虧損約1.27億美元，其中包括租金、員工薪資和供貨成本約2700萬美元，還有因未過期必須報廢的食材共價值約1億元。

事實上，麥當勞在決定關閉俄羅斯業務時，估計每月將損失約5000萬美元，同時公司也表示會繼續支付俄、烏2國員工全額薪水，另外提供500萬美元援助給烏克蘭。不過麥當勞執行長坎普斯基（Chris Kempczinski）對於虧損消息表示，公司在第二季度並沒有改變關閉俄羅斯分店決定，同時強調俄烏戰爭並未影響歐洲其他地區的消費行為，雖說第一季整體淨收入低於去年同期，但整體還是超過華爾街最初估計。

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