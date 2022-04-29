LIVE／本土確診持續破萬？陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。本土確診數持續創新高，昨日更是首次破萬，今天是否持續飆升？另外，輝瑞BNT新約已經在昨日完成簽訂，兒童、成人新冠疫苗總計採購400萬劑，預期5月中旬首批可以抵台，相關情況有望在記者會中說明。

本土病例昨日達到1萬1353例，陳時中坦言，「現在就是在成長期，這是一定可以確定，每天病例數有相當程度成長，這是不可免的。」而根據衛福部以模型推估，月底單日可能1.3萬例到1.9萬例，5月初更可能達到3.7萬例。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

另外，陳時中昨日晚間證實，已經與輝瑞BNT完成簽約，新約將採購400萬劑疫苗，包含220萬劑兒童疫苗與180萬劑成人疫苗，首批預計5月中可抵台。

輝瑞BNT疫苗用於兒童的緊急使用授權（EUA）也審查通過，陳時中說明，根據會議結論，BNT可供5到11歲兒童接種，每劑0.2毫升（含10微克的mRNA），接種二劑， 基本至少間隔21天，不過，由於專家認為應該拉長間隔，將沿用莫德納疫苗的專家會議建議，兩劑間隔12周以上。

至於兒童是否能夠混打莫德納與BNT疫苗，發言人莊人祥表示，先前專家會議尚未討論，將於下一次ACIP會議提出進行決議。