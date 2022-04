世界最巨魚龍出土！身長20公尺、重達80噸　超大牙齒嗨翻科學家

▲科學家在阿爾卑斯山發現重達80噸的魚龍。(示意圖/免費圖庫pixabay)

實習記者蘇敏禎/綜合報導

瑞士蘇黎世大學研究團隊曾在阿爾卑斯山、海拔約2800公尺處,發現來自2.5億年前的魚龍椎骨、肋骨、牙齒化石,近期研究從椎骨和肋骨化石推測,這隻魚龍身長約為20公尺、重達80噸,且擁有迄今為止已知的最大魚龍牙齒化石,讓研究團隊非常興奮。

據科學雜誌《新科學人》(NewScientist)報導,蘇黎世大學研究團隊在30年前,於阿爾卑斯山意外發現某種生物的椎骨、肋骨以及牙齒化石,透過其特徵,推測應是一種已經滅絕的古生物「魚龍」。由於魚龍類似鯨魚和海豚,但它是爬行動物,生活在中生代時期,最早出現在2.5億年前,並於9000萬年前左右消失。

▲阿爾卑斯山發現迄今最大的魚龍牙齒化石。(圖/路透社)

不過,當時在加拿大英屬哥倫比亞省(British Columbia)發現了一批更新、品質更好的魚龍化石,以至於這些化石被暫時擱置。直到最近研究人員決定重新審視這批來自阿爾卑斯山的化石,竟有了新發現。從椎骨、肋骨以及超巨大的黑色牙齒化石推測出,這是一隻總長約為20公尺的魚龍化石,研究人員估計它的重量可能達到80噸。最驚人的是它的超巨牙齒,足足有「6公分」長。對此,德國波昂大學教授山德勒(Martin Sandler),「這是迄今出土的最大牙齒化石,而大牙根通常也代表有大牙冠!」

新發現讓蘇黎世大學古生物學研究所博士傅勒(Heinz Furrer)相當興奮,不過他仍保守表示,「目前無法確定這些化石是來自一隻特大的魚龍,還是只是一隻“牙齒超大”的魚龍,研究團隊將會持續魚此處開挖,盼能找到更多大型海洋生物遺骸!」

This @JVP_vertpaleo research has appeared in media round the world this morning.

Check out @BeardSpeck's piece in @LiveScience for example