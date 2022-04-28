世新男女籃網羅陳將双、宋瑞蓁多位好手　鎖定小巨蛋衝擊UBA

▲ 勇奪HBL冠軍的光復高中好手陳將双（左二）、張俊生（右一）加入世新大學籃球隊。（左一為光復高中籃球隊教練陳定杰，右二為新竹市長林智堅，光復高中提供）

生活中心／台北報導

振奮人心消息發布！衛冕UBA女籃冠軍、男籃亞軍的世新大學今（28）日宣布新生名單，今年HBL多名風雲球星通通選擇加入世新籃球隊，以系統性連線組合為吸收新生策略，將積極與學長姊磨合與更高強度的訓練，鎖定小巨蛋決賽入場券，衝擊UBA歷史最佳排名。

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▲ 陳將双有「最強高中生」稱號，曾表示未來在打球之外無論如何都會完成學業。（引用自台灣世界展望會）

確定加入世新男籃的年度好手來自HBL冠軍隊伍新竹光復高中，有拿下年度最有價值球員（MVP）、人氣王的「最強高中生」陳將双，與灌籃大賽冠軍、「飛人」隊長張俊生，「双生連線」與光復學長李宗漢也在世新聚首當隊友，默契培養與合作火花令人期待。

MVP都選世新！鎖定小巨蛋入場券 積極磨合備戰

在UBA締造三連霸的世新女籃則迎來5名攻守全能型好手加盟，有來自北一女的「高低連線」宋瑞蓁、蔡佑蓮，與金甌女中的「黃金搭檔」邱詠鈴、游沁樺與「最高控衛」張婕柔，蘊含的實力將大幅助攻世新女籃創造大專籃球聯賽空前歷史紀錄。

▲ 世新女籃新球季迎來5名風雲球員，左起張婕柔、蔡佑蓮、宋瑞蓁、邱詠鈴、游沁樺各擁超群實力。（世新大學提供）

拿下HBL明星賽MVP的「閃電俠」宋瑞蓁透露，加入世新就是把目標放在冠軍，「我希望在新環境展現自己的能力，不好的就改，好的話就變得更好。」與她三度當隊友的長人蔡佑蓮，進攻火力數據同樣亮眼，「我們兩個可以用眼神溝通，期待在場上幫助到學姊。」

動向一樣備受矚目的游沁樺，以180身高、流暢運球與柔軟手感，被職業隊收錄保留名單，大學球季表現勢必吸引眾多目光，「我還蠻興奮的，期待大學生活是什麼樣子。」

也被職業隊收錄保留名單的張婕柔，身高182公分成為世新另一座新高塔，「我期待跟伊思尤瑪學姊合作。」還有身為HBL傑出後場球員之一的邱詠鈴，與游沁樺的「大小配」打出多場精彩賽事，三分球火力令人印象深刻。

▲ 世新籃球隊總教練何正峰相信新生選擇世新應做好了準備，訓練首重磨合。（世新大學提供）

世新籃球隊新血全員皆兵，世新總教練何正峰表示，因為高中比賽與大學比賽強度比較不一樣，也更加重視系統，球員間的磨合度會是勝負關鍵，也是新一年度的訓練重點，「我們還是很有信心，新生願意加入我們，相信他們也都做好準備了。」

他指出，今年新血球員都是在高中非常有實力的球員，加強了世新的板凳深度與實力，未來可以期待。世新大學副校長陳清河也對球隊來年成績信心大增，期許在教練團隊的帶領下，勝券在握，也一同邀請「世新虎迷」為新一年男女籃成績加油，在小巨蛋相見。

▲ 世新男籃與校內主管合影慶祝佳績。（世新大學提供）





▲ 世新女籃與校內主管合影慶祝佳績。（世新大學提供）





▲ 世新女籃締造UBA三連霸佳績，世新大學副校長陳清河（中）對教練團隊與新生球員深具信心。（世新大學提供）