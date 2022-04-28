懶媽神器！她拿「跳動魚尾」哄睡雙胞胎　10秒奇招影笑翻網

▲大陸一名媽媽想出奇招哄睡小孩。（圖／翻攝自微博，下同）

網搜小組／閔文昱報導

「哄寶寶」睡覺的方式有很多種，相信不少新手爸媽都會透過輕微搖晃嬰兒的方式讓懷中的孩子安穩地睡覺。一對雙胞胎寶寶的媽媽為此想出一個點子，將玩具魚綁在孩子的背上，讓玩具魚代替人力，拍打寶寶哄睡，影片一出，馬上引發熱議。

根據陸媒《封面新聞》報導，一名居住在河南省信陽市的年輕媽媽表示，她生下這對可愛的雙胞胎後，伴隨而來的卻是龐大的照顧壓力，2個寶寶幾乎每天晚上都會醒來哭鬧，讓她快要無法負荷，因此決定上網購買2個玩具魚，並用腰帶綁住孩子，再把魚綁在腰帶和孩子身體中間，只要將開關啟動，玩具魚就會穩定拍打孩子的身體，使得孩子們能不吵不鬧地安靜入睡。

影片曝光後，許多網友紛紛笑稱，「小孩以後會說：我是魚帶大的」、「哈哈哈，的確有創意」、「本來睡著了，又被拍醒」、「節奏可以調慢一點就好了」、「商家們看到商機了嗎」、「我覺得一條魚綁中間，左右打就夠了」、「寶寶睡醒屁股都被打腫了」。

事實上，有讀者過去接受《ETtoday寵物雲》採訪時就表示，常常幫孩子拍背拍到手很痠，但又沒辦法好好休息，因此決定採用月子中心的好方法，將魚玩具放在女兒身上，並全程在旁觀看。只見小嬰兒喝完奶準備入睡，此時魚尾巴正好在胸口位置不停拍動，使她從中獲得紮實的安心感，媽媽也因此省下不少力氣，玩具的助眠功能看起來相當有用。

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