爸爸幫市長助選...技工走後門錄取 　基隆環保局長判刑1年2月

▲基隆市環保局長賴煥紘。（圖／翻攝臉書）

記者郭世賢、戴上容／基隆報導

基隆市環保局長賴煥紘被控在環保局技工出缺後，明知田姓男子資格不符，考量田父在選舉期間，為基隆市市長林右昌助選，因此將田的資料交由下屬加入評選並錄取。基隆地方法院審理後，今依為造文書罪將賴判處有期徒刑1年2月。



賴煥紘今天聽到判決結果後表示：「本人無法接受，將據理上訴，以捍衛自己的清白！」

判決指出，基隆市環保局長賴煥紘考量田的父親在選舉期間，有組織義工為基隆市市長林右昌助選，因此挑出田男履歷，交給不知情環保局清潔隊長潘家齊。潘家齊發現田男汽車修護相關工作經驗未達2年，告知賴煥紘田男汽車修護相關工作經驗需滿2年，否則不合資格。

田為取得工作，找上熟識的汽車維修廠開立不實的在職證明， 不知情的清潔隊長潘家齊在環保局甄選相關簽文上，不實登載田男符合技工甄選條件意旨的內容，導致田錄取。

▲基隆市環保局。（圖／記者郭世賢翻攝）

全案審理時賴否認不法，但法官根據證人指述，認定他明知田不具資格，卻將其列入名冊，犯行明確。法院指出，賴煥紘身居高位，對於環保局之人事決策具有相當決定性與影響力，身為政務官，人事選任具有政治考量，然而賴犯後始終否認犯行，未見反省，法院認本案所宣告之刑並無以暫不執行為適當之情，不予宣告緩刑，將他判刑1年2月。

同案被告潘家齊無罪，其餘田男等7人則另行認罪協商。