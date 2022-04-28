母親節後舉辦3場免費教學　世界盃麵包冠軍團隊歡迎大家報名

▲世界盃麵包冠軍團隊。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

2022路易樂斯福世界盃麵包大賽在月前（3/29）由中華民國糕餅商業同業公會全國聯合會推派教練吳武憲率領之團隊為台灣首奪「團體賽總冠軍」，在結束隔離後，教練吳武憲及徐紹桓、李忠威與武子靖3位選手在28日開記者會，感謝各界的協助，同時也宣布將在母親節後在北中南舉辦3場發表會及免費教學，歡迎大家來報名。



路易樂斯福世界盃麵包大賽堪稱烘焙界的奧斯卡金像獎，團體賽包括三大項目—藝術麵包，甜麵包以及法國長棍麵包與歐式特色麵包，2022年由台灣代表隊擊敗了來自全球包括丹麥，法國，荷蘭，韓國以及挪威等十個國家選手榮獲冠軍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲藝術麵包冠軍的選手徐紹桓得獎作品。（圖／業者提供）

對於本屆代表隊能夠奪下台灣首屆的團體賽冠軍的關鍵，理事長周子良表示，此屆比賽由糕餅全國聯合會、烘焙競賽委員會一肩扛起兩百多萬的經費籌措，團隊不再有籌措經費壓力，能夠專心進行培訓，透過一次又一次的集訓，並著重整個團隊的實力與合作默契的提升，以及一位充滿使命感的吳武憲教練。

教練吳武憲表示，今年因疫情的關係，要出國參賽不是件容易的事情，除了經費問題之外，遴選團隊成員開始就是一種挑戰，確認團隊後大家都很有使命感的開始著手產品設定、自主訓練，接著就是一連串的密集團練，在經過多次磨合後，在各自負責的產品製作，都有著很好的技術水平表現。而最後奪冠的關鍵真的就在於選手嫻熟的技術，高度的抗壓力以及團隊合作的信念。

獲得藝術麵包冠軍的選手徐紹桓認為，因為自己常常在女兒睡前講各種充滿夢境的童話故事，其中女兒最愛的就是美女與野獸了，也因此讓他有足夠的靈感以美女與野獸的視覺，大膽詮釋大賽藝術麵包的主題「愛」，製作雙主角需要克服的不僅有整體架構與作品的配重，製作時間更為吃緊，很謝謝李忠威、武子靖在製作自己產品之外還能夠來幫忙他，讓作品能順利完成。

▲甜麵包選手李忠威得獎作品。（圖／業者提供）

負責甜麵包項目的選手李忠威分享，他在比賽前就想好要以呼應藝術麵包的主題-「愛」來發展甜麵包的核心概念，所以他的作品就有許多以心型來發展，同時，他也非常希望能夠藉由本次比賽向全世界推廣台灣優質水果，所以他使用了大量的台灣水果包括：苗栗大湖草莓、台南愛文芒果、宜蘭金棗做成的果乾，同時亦融入西方元素。

▲法國長棍麵包與歐式特色麵包武子靖得獎作品。（圖／業者提供）

法國長棍麵包與歐式特色麵包項目選手的武子靖則表示，這次除了在歐式麵包上以前衛性的視覺配合藝術麵包主題「愛-美女與野獸」，並以更具挑戰性的原料與技術詮釋另一個作品主題「pure純粹」，包括僅使用亞麻子不混其他榖物在有機營養麵包，在傳統的長棍中不使用任何麵種，只希望能夠把麵團最樸實最純粹的風味發揮到極致。