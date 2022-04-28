快篩實名制首日1677家完售！陳時中曝一早當機原因

▲快篩實名制上路第一天，各地配合藥局不到發放時間門口就排滿等著購買試劑的民眾，有限的數量一下就被購買一空。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

家用快篩試劑販售實名制今（28）日上路，依照口罩實名制1.0在藥局販售，指揮中心指揮官陳時中說明，今天總計有4965家販售41.5萬人份，到下午1點為止已經有1677家完售，售出數量24.4萬已經超過供貨一半。而今早8點40幾分出現當機問題，陳時中也解釋，該時段為醫院上傳影像資料熱門時間，等於上傳資料比平常高出一倍，健保署緊急把另一系統量能挪移，15分鐘就恢復正常。

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▲指揮中心公布「快篩實名制」販售最新統計。（圖／指揮中心提供）

▲4/28起實施快篩實名制。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，家用快篩試劑實名制實施重點如下：

一、販售模式：依循口罩實名制1.0於藥局通路販售模式。

二、販售地點：全國4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所。

三、販售對象：持有健保卡/居留證之民眾；無年齡限制，每人均可購買。

四、購買份數：每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)，另視情況公布下一輪日期。1份5劑，每劑100元。

五、販售價格：1人1份5劑，共500元(醫材原則售出，概不退換)。

六、分流機制：比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。

七、販售份數：至少5,000萬劑，1,000萬份(人次)。

八、販售資訊查詢：健保署、食藥署、藥師公會官網。

▲快篩實名制懶人包。（圖／藥師公會全聯會提供）