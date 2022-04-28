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社會 社會焦點 保障人權

「OurPPC」關鍵字吸金5億！女星也挨詐888萬　2主謀判刑10年

吳玟萱遭「OurPPC」詐走台幣888萬元。（圖／記者張曼蘋攝）

▲藝人吳玟萱遭網路廣告商的「OurPPC」詐騙，損失台幣888萬元。（圖／ET資料照）

記者黃宥寧／台北報導

自稱是網路廣告商的「OurPPC」公司，對外宣稱與Google、Yahoo等搜尋引擎龍頭合作，誆稱可購買關鍵字再轉賣廣告商方式，並設計獎金制度，慫恿會員拉下線，導致2000名民眾掏錢投資，吸金逾5億元，連藝人吳玟萱也投888萬元血本無歸，11名共犯被依法起訴。士林地院審結，依銀行法中非法經營收受存款業務罪重判林聖凱、高憲鈺各10年徒刑。

2015年檢調偵辦「馬勝集團」吸金案，讓OurPCC成員有所警覺，不再配發獲利、改發股票，甚至還有集團成員鄒志偉企圖潛逃出境，遭刑事局逮捕，讓其他會員質疑這可能也是騙局，紛紛向檢警檢舉，才讓OurPPC事件曝光。士林地檢署自同年9月起偵辦OurPPC吸金案，查出主嫌為林聖凱、許思維、高憲鈺，分別由3人招攬下線，吸引民眾加入投資，其中高憲鈺原為林聖凱的下線，後來自立門戶，帳面上吸金金額高達1.6億美金（約50億台幣）。

▼OurPPC官網上，鼓勵民眾投資，宣稱能將業務達到最高峰。（資料圖／ET翻攝）

OurPPC官網上，鼓勵民眾投資，宣稱能將業務達到最高峰。（圖／記者楊珮琪翻攝）

檢方查出，62歲的林聖凱長期從事傳銷業，2012年友人原先要介紹他進入「馬勝集團」，但他認為風險太高拒絕加入，後來接觸OurPPC的郭姓、方姓高級顧問後，認為獲利可期，且投資風險較馬勝集團還低，於是找來其他人共同投資、發展組織，對外宣稱為Google、YAHOO!、Bing、百度和amazon五大入口網站廣告點擊代理商，而「執行總裁」彼得安德森（Peter Anderson）專門出席重要場合，13名成員自2014年7月間在全台透過平面雜誌、媒體等方式大肆宣傳。

調查進一步發現，OurPCC投資等級分為美金1000元（當時約3.1萬台幣）至美金10萬元（約310萬台幣）不等，每月獲利可達投資金額30％；獎金也分為靜態投資與動態投資，其中靜態投資就像定存，專門供無意願招攬下線的投資者；動態投資則為關鍵字點選投資，每期8天至50餘天不等，每組關鍵字的報酬率的保證獲利約5.47％至33％，投資等級越低，提供點選的關鍵字報酬率也越低。

▼吸金集團出入都以高級車代步。（圖／ET資料照）

檢警曾大動作搜索馬勝金融集團，在成員住處發現鈔票折成的花束，還有名車代步，骨董、鈔票擺滿各處，主嫌許思在馬來西亞落網，由調查局派員押解回台。（圖／記者楊佩琪攝）

OurPPC更在網路上自製短片宣傳，在5分鐘的短片以詳盡旁白說明運作方式，看起來好像很厲害，但實際上卻是詐騙手法。他們利用話術告訴民眾，說可以用低廉的價格購買網路上的關鍵字，再以高價轉賣給廣告商，甚至可以拉下線建立抽成制度，讓投資者短短一個月獲利3成。

士林地檢署偵查期間，傳喚300多名受害者，其中被騙最多的為一名湯姓婦人，投資金額高達台幣3千多萬，而藝人吳玟萱也因聽信湯婦介紹，損失888萬元，依《銀行法》起訴13人。

2017年吳玟萱出庭表示「當然我的錯就是貪心，可是也不能用這種方式去詐騙人家，這件事總要有人負責」，希望司法能發揮真正的正義。

▼藝人吳玟萱誤信關鍵字投資也慘遭騙888萬元。（圖／ET資料照）

藝人吳玟萱誤信關鍵字詐騙，短短不到半年損失上千萬。（圖／記者楊佩琪攝）

合議庭審酌被告林聖凱等人貪圖私益，以變質多層次傳銷方式招攬投資人參加OURPPC公司投資方案，積極參與傳銷組織擴散，共同吸收資金合計高達5億餘元，嚴重妨害國內金融秩序及經濟安定，助長投機風氣，使眾多投資人蒙受相當鉅額之金錢損失，均有不該。

士林地院審結，依共同犯銀行法第125條第1項後段之非法經營收受存款業務罪，判處林聖凱、高憲鈺各10年徒刑、許建暉8年4月、鄒志偉7年6月、林士傑8年10月、陳素卿9年、陳玉鈴8年4月、陳意婷8年、蔡永鴻8年6月、黃振宏8年8月、陳志偉4年6月。全案可上訴。

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關鍵字：

藝人吳玟萱銀行法OurPPC吸金馬勝集團

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