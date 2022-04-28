士官長也是CEO！開公司賣體育用品給部隊　左營海軍營區遭搜索

▲左營海軍營區傳出採購弊案。（圖／翻攝自GoogleMap）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄左營軍區的海軍教育訓練暨準則發展指揮部爆發採購弊案，一名邱姓士官長疑似與友人私設公司，利用職權介入承攬採購體育用品，涉嫌違反採購法等罪，法務部調查局昨（27）日前往營區、公司等多處，並帶回邱等4名士官和其友人共5人，經承辦檢察官蘇恆毅漏夜偵訊後，今（28）日凌晨准予交保候傳。

海軍教準部昨天晚間緊急發出新聞稿指出，初步瞭解是所屬陸戰隊學校士官長，涉嫌利用小額採購體育用品從中牟利，疑涉違法，目前正由法務部調查局高雄市調查處偵辦。

據了解，辦案單位大約是在半年前接獲檢舉，指海軍左營軍區官兵涉嫌介入體育運動用品採購弊案，於是報請橋頭地檢署指派檢察官成立專案小組擴大追查，高雄市調處和憲兵調幹員經長期蒐證，見時機成熟，昨天上午展開收網行動，前往左營軍區、邱姓士官長等人辦公室、住處和公司搜索，查扣帳冊等大批證物，並帶回邱姓等多人釐清案情。

檢方初步調查，邱等人這2、3年來，負責採購衣服、球類等運動用品標案共5、6件，採購金額均在10萬元以下，由於邱等人應訊相當配合，承辦檢察官蘇恒毅在漏夜偵訊後，予以交保候傳。

海軍教準部強調，將全力配合司法調查，秉持毋枉毋縱原則，若查獲違法情事，一律依法究辦並檢討汰除，以維部隊純淨。