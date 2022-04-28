吃火鍋曬照！嫩妹「拍到QR code」朋友線上狂點　帳單9萬元傻了

▲一名女子拍下自己用餐的照片發到朋友圈，卻暴露了點餐碼，被惡意下單。（圖／翻攝後浪視頻）

圖文／CTWANT

現代科技越來越發達，不少餐廳點餐時都採用QR code線上點餐，省時又省力，不過大陸陝西一名女子到一間餐廳用餐，拍下自己用餐的照片發到朋友圈，沒想到卻把點餐用的QR code也曝光了，被惡意下單了人民幣2萬多元（約新台幣8萬9千元）。

綜合陸媒報導，事發於24日，陝西銅川一名女子吃火鍋拍照發朋友圈，不料竟暴露了點餐QR code，被惡意下單了人民幣2萬多元（約新台幣8萬9千元）；餐廳店員表示，「我們點餐碼被她發出去了，然後她的朋友就把點餐碼發到了好多群裡」，店員發現這情況後，立刻找顧客核對，最終給顧客把沒點的菜取消了，只付了200多元。

▲一名女子拍下自己用餐的照片發到朋友圈，卻暴露了點餐碼，被惡意下單。（圖／翻攝後浪視頻）

報導指出，直到26日還有人再用這個QR code點餐，但因後臺設置了超出限制距離無法下單，所以沒有下單成功，不過已經造成餐廳經營困擾。其實過去也曾發生類似事件，今年2月北京一名部落客曬出在飯店吃飯的照片，不小心拍到了點餐的二維碼，結果被網友下單點了價值300多萬元（約新台幣1345萬元）的菜。

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