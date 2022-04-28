　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／美眾院一致通過助台恢復「世衛觀察員」　拜登料將簽署法案

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登預料將簽署恢復台灣在WHA觀察員的法案。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國眾議院周三（27日）一致通過法案，敦促國務院提交計劃，幫助台灣恢復在世界衛生大會（WHA）的觀察員地位，讓台灣能在面臨中國政治壓力的同時，提升國際地位抗衡。這項法案參議院去年8月已經通過，因此兩院通過後已將法案交付總統拜登，預料拜登將會簽署通過立法。

綜合外電報導，美國眾議院以425比0的票數一致通過法案，目前已經送交白宮：國會助理們表示，他們預期總統拜登會簽署立法。台灣面臨中國的強力政治施壓，多年來被排除在世界衛生組織（WHO）等國際性組織之外。

該法案要求國務卿建立一項能夠幫助台灣恢復世衛大會觀察員地位的計畫，讓台灣能在2017年被除名後，重回國際舞台。

民主黨眾議員康納利（Gerry Connoll）在會中讚賞台灣的防疫作為，表示在全球多國破百萬、破千萬例確診之際，擁有2350萬人口的台灣仍只有3.7萬確診病例，而且台灣在疫情期間還與國際分享醫療專業、提供個人防護用具等，「台灣對國際醫療安全的領導和貢獻，證明了台灣應該要成為世界衛生大會的一部分。」

台灣在2020年初自中國武漢爆發不明肺炎之後，即第一時間向WHO示警，但當時未獲重視，之後證明台灣的早期示警原本的確可能為當時的國際社會提供幫助，這3年來也加強了美國對台灣的支持。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►銅纖維、銀纖維你穿過嗎？抑菌＋吸濕排汗，夏天到了快搶

ET快訊
快訊／快篩實名制健保系統當機！　藥局暫停販售
快訊／08:42高雄地震！　最大震度4級
快訊／「快篩實名制」上路直擊！　藥局爆人潮搶78組配給
柯P預言「北市5月中單日50萬確診」　陳時中打臉：那要破世界
逼車阿伯討輸贏　沒拉手剎車超糗狂追！回頭惱羞敲窗1句話讓他秒
名嘴2觀點戳破「勾惡脫面具」真正目的：怕被看破手腳
基隆女確診家中病逝　女兒視訊引魂7次才成功：我還沒有準備好
確診海嘯來襲！　台灣人缺3樣營養素「恐易重症」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬力波遭圍62天物資耗盡！　烏軍喊撤退求救：重演敦克爾克大奇蹟

快訊／美眾院一致通過助台恢復「世衛觀察員」　拜登料將簽署法案

匈牙利不甩歐盟！　將採用俄國新支付計畫進口石油天然氣

普丁傳聲筒：一枚「撒旦2」夷平英國！　俄外長警告北約恐爆三戰

投資人靜待重要企業財報　美股回漲61點、台積電ADR續跌2.71%

澤倫斯基獲印尼邀參加G20峰會　可能與普丁同台

德研究：輝瑞BNT疫苗可能引發自身免疫性肝炎！　症狀曝光

聯合國秘書長造訪基輔　烏克蘭防長警告俄軍集結烏東

俄羅斯反擊！　宣布驅逐8名日本外交官

基輔拉倒8公尺「俄烏友誼紀念銅像」　市民歡呼：榮耀歸於烏克蘭

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

豪車帥氣迴轉出停車場　下秒撞爛牆「回到原點」

顏佑庭懊惱「奶昔事件」：怎麼會這麼笨！　感謝前輩留下來陪練「還特別去學洗碗」

8年級共鳴！骨灰級遊戲網站　點開驚呆：25年來天天更新

阿伯從右側鑽縫撞騎士　被攔下辯：偶要過啊！

本土狂飆8822例創新高！　陳時中：即日起取消實聯制

馬力波遭圍62天物資耗盡！　烏軍喊撤退求救：重演敦克爾克大奇蹟

快訊／美眾院一致通過助台恢復「世衛觀察員」　拜登料將簽署法案

匈牙利不甩歐盟！　將採用俄國新支付計畫進口石油天然氣

普丁傳聲筒：一枚「撒旦2」夷平英國！　俄外長警告北約恐爆三戰

投資人靜待重要企業財報　美股回漲61點、台積電ADR續跌2.71%

澤倫斯基獲印尼邀參加G20峰會　可能與普丁同台

德研究：輝瑞BNT疫苗可能引發自身免疫性肝炎！　症狀曝光

聯合國秘書長造訪基輔　烏克蘭防長警告俄軍集結烏東

俄羅斯反擊！　宣布驅逐8名日本外交官

基輔拉倒8公尺「俄烏友誼紀念銅像」　市民歡呼：榮耀歸於烏克蘭

八點ON檔「堅持不停拍」有原因！　業界人士曝現實內幕：電視台命脈

7點就來排！快篩實名制夯「藥局人龍100公尺」　系統崩潰當機中

快訊／8點42分地牛翻身！高雄晃好大一下「最大震度4級」

快訊／快篩實名制健保系統當機　藥局暫停販售

顏寬恒預告北上提告　周玉蔻隔離中笑了：你再不出庭就要被拘提啦

行政院：蘇貞昌與蘇巧慧非同住家人　無須自我健康監測

郭雪芙「浴袍美照」辣秀完美狀態！靠4秘訣維持身材＋透亮肌

快訊／「快篩實名制」上路直擊！　藥局爆人潮搶78組配給

勇士大損失！2015年FMVP首輪報銷　公鹿二哥次輪也回不來

馬力波遭圍62天物資耗盡！　烏軍喊撤退求救：重演敦克爾克大奇蹟

正妹胸口繫10條束帶　一用力瞬間噴飛！

國際熱門新聞

普丁傳聲筒嗆：一枚「撒旦2」夷平英國！

他娶初音4年　認了「婚姻觸礁」

德研究：BNT疫苗可能引發罕見肝炎！　症狀曝光

北海道11死船難　社長跪地10秒道歉

被比特犬咬掉雙臂　三寶媽醒來崩潰

染疫男陰莖縮水4公分！醫證實：15％有性功能障礙

快訊／美眾院一致通過助台恢復「世衛觀察員」

基輔市長拉倒8公尺高「俄烏友誼紀念銅像」

老婆鼓勵戴套性侵烏克蘭女　27歲俄兵落網

俄羅斯反擊！　宣布驅逐8名日本外交官

觀光船撞座頭鯨！乘客被拋空中驚悚片曝

投資人靜待重要企業財報　美股回穩漲61點

俄羅斯宣布：將退出聯合國世界旅遊組織

聯合國秘書長造訪基輔　烏防長警告俄軍集結烏東

更多熱門

相關新聞

中索安全協議引美澳反彈　楊永明：中國勢力進第二島鏈

中索安全協議引美澳反彈　楊永明：中國勢力進第二島鏈

中國與索羅門群島日前簽署安全協議，雖然兩國不斷強調此安全協議沒有任何軍事性質，但仍引起美國和澳洲強烈反彈。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼》中分析中美兩國在南太平洋島國的現況，並直言兩國未來競爭的場域可能會擴及到印度洋、東非。

美國官員爆：美對烏情報共享「幾乎實時」

美國官員爆：美對烏情報共享「幾乎實時」

日本自民黨青年局5月3日訪台　將晉見蔡英文

日本自民黨青年局5月3日訪台　將晉見蔡英文

美挺台加強「不對稱威懾能力」 陸：台灣是中國一部分，何來侵略？

美挺台加強「不對稱威懾能力」 陸：台灣是中國一部分，何來侵略？

美國為烏提供情報　俄戰機未到基輔就被轟爆

美國為烏提供情報　俄戰機未到基輔就被轟爆

關鍵字：

美國眾議院台灣北美要聞拜登WHA

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨火大轟爆連千毅！警告「適可而止」：社會不是你在喬的啦

勾惡幫主首揭「真實身份」！　承諾赴約連千毅

基隆女確診病逝　女兒曾安撫「只是感冒」

強尼戴普法庭「ㄎㄧㄤ語錄」

跳劉畊宏操「卵巢黃體爆裂」！24歲正妹2分鐘就GG

台灣「25年骨灰級網站」還活著！

律師買10張台積電　讓藍心湄笑出眼淚

鳳梨深夜嗆連千毅　一句話又讓他爆氣

超強省錢小資女「1個月餐費只花170」！4年存到240萬買房

6年前就挺強尼戴普！《陰屍路》女星再發聲

小孩大學念什麼系「會被打斷腿？」　全場點2科系

鳳梨轟連千毅爆案外案！正妹上直播只拿3000元

3縣市飆36℃　梅雨鋒面亂連假

取消實聯6大百貨商場因應整理

10大營養素提高免疫力　台灣人最缺3樣

更多

最夯影音

更多
高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！

高顏值宮女突圍成一圈　「時尚媽祖」優雅降駕！
太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

太心碎！爸幫孩簽聯絡簿　女兒爆哭喊：為什麼亂塗

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

米可白離婚2年爆新歡！甜勾手逛街　大方認愛圈外男友：擔心嚇到他

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

北捷車門故障大開　照樣行駛乘客怕爆

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

國台辦稱大陸死亡率低！陳時中：餓死恐比病死多

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面