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確診海嘯來襲！　台灣人缺3樣營養素「恐易重症」

單日確診已連續多日突破5000例，本周就可能突破萬例，疫情愈來愈險峻，許多人紛紛趕緊接種疫苗，也讓台北車站接種站人山人海。（圖／林士傑攝）

▲單日確診已連續多日突破5000例，本周就可能突破萬例，疫情愈來愈險峻，許多人紛紛趕緊接種疫苗，也讓台北車站接種站人山人海。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、 文／CTWANT

指揮官陳時中曾預估4月底單日將破萬例，毒物專家招名威更表示，最快本周就會出現「單日破萬」，若以南韓、香港、新加坡為例，高峰時確診7日平均數為全人口0.322%，台灣以2300萬人來計算，推測單日最高時會破7萬人。

台北市26日也對疫情做出預測，根據4/1至4/24新增確診數成長率平均值1.24推估未來北市的疫情趨勢，如不做任何防疫手段，可能5/4新增確診5千人、5/7有1萬例、5/18達到50萬例。依此推算，台灣百萬確診恐怕不遠。

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百萬確診海嘯即將襲來，除了疫苗之外，免疫力的強弱更是重要！營養師程涵宇表示，歐洲食品安全局評估並認為6種維生素（D、A、C、葉酸、B 6、B 12），加上4種礦物質（鋅、鐵、銅和硒）對免疫系統的正常運作至關重要，可降低被傳染率、發病率、死亡率。

程涵宇說，上述10種營養素中，台灣人普遍最缺乏維生素D、鋅、鐵，以維生素D來說，幾乎所有年齡層一日都無法攝取10微克，尤其老年人更容易缺乏，可能與皮膚合成減少、陽光照射減少和食物攝取減少有關。

研究顯示，維生素D攝取不足會影響免疫系統運作，讓身體更容易處在發炎狀態，西班牙就針對新冠肺炎確診者進行調查，發現缺乏維生素D者較容易惡化為重症。程涵宇建議可藉由曬太陽、吃蛋黃與鮭魚來補充維生素D。

台灣人同樣普遍攝取不足的是鋅，鋅是人體中重要的微量元素，肌肉與蛋白質的製造、長高、皮膚健康等，也是免疫力的關鍵之一，程涵宇說，因為鋅能夠抗氧化、抗發炎，所以也能降低感染風險，每日建議量為12~15毫克，建議多吃牡蠣、牛肉、海鮮、堅果來補充。

另外，台灣女性較缺乏鐵質，程涵宇提醒，鐵可活化免疫細胞，而且是參與免疫細胞關鍵活動的某些酶的必需成分，研究也發現，新冠住院患者幾乎都缺乏鐵質，建議每日攝取10~15毫克，可多吃鵝肉、牛腱、牡蠣、蛤、刺蔥、紅莧菜、紅鳳菜、堅果。

程涵宇營養師表示，多元化攝取營養、飲食均衡，才能讓身體的免疫系統運作正常，降低被感染的機率。（圖／程涵宇提供）

▲程涵宇營養師表示，多元化攝取營養、飲食均衡，才能讓身體的免疫系統運作正常，降低被感染的機率。

至於其他營養素，維生素A可保護身體第一道防線粘膜免疫的健康，與免疫調節有關。程涵宇說，研究顯示若是肥胖者缺乏維生素A，免疫力可能更不好，建議要維持適當體重，同時多吃地瓜、魚、蘆筍、玉米筍等。

維生素C則具有重要的抗氧化作用，有助於預防新冠病毒，平時可吃奇異果、聖女番茄；葉酸、維生素B6與B12皆有助於體內產生抗體，可多攝取菠菜、青花菜、雞肉、干貝、蛤、鮮乳。

銅幫助免疫系統的細胞們好好工作，如巨噬細胞、中性粒細胞和單核細胞等，可從海鮮、堅果中攝取，硒是一種重要的微量元素，參與先天免疫系統許多成分的分化、增殖和正常功能，有助抗體生成，程涵宇說，最近一些研究數據表明，硒是預防新冠病毒的關鍵，可從雞肉、雞蛋中攝取。

程涵宇提醒，上述10種營養素並非突然攝取就能增加免疫力，而是應該平時就要多補充，如此，不論是打疫苗前的保養、打疫苗後修護、平常日常都能提供強力保護支援，此外，平時也要生活作息正常、睡眠充足，多曬太陽、多運動，才能維持良好的抵抗力。

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