烏克蘭國防部：「獨腳戰士」堅持上前線　投身哈爾科夫保衛戰

▲烏克蘭國防部分享一位「獨腳戰士」的故事。（圖／翻攝自Facebook／烏克蘭國防部）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭國防部在臉書上，分享一名相當特別的「獨腳戰士」的故事，即使他在2015年參戰時，就截肢了一條腿，但是現在依然義無反顧，堅持上前線，現在正在參與戰況相當緊張的「哈爾科夫保衛戰」。烏克蘭軍方的媒體，也相這位獨腳戰士的故事詳細報導出來。

根據烏克蘭軍方媒體 АрміяInform報導，這位綽號叫「蚱蜢」的阿兵哥，是保衛哈爾科夫免受侵略的成員之一，在俄烏戰爭之前，他是一名普通的烏克蘭公民——他有家庭，做過司機，經歷過悲歡離合，從沒想過與北方鄰國發生戰爭。

在2014年3月17日，第一波動員中，蚱蜢是第一批來到軍隊辦公室登記入伍的人，他與同袍一起被分配到東部情勢最緊張的地方， 包括阿瓦迪夫卡（Avdiivka）與布季夫卡（Butivka）等地方，負責擔任駕駛兵，學會了BMP甲車的操作。

2015年2月1日，蚱蜢參與在布季夫卡的一場戰鬥，當決戰結束時，正要在奪回的一處礦區升上國旗時，他遭到了敵軍狙擊，打中大腿上的一條大血管，導致嚴重失血，大腿的上三分之一處必須截肢。

蚱蜢經歷了40天休養終於康復，第41天他就重返戰場，再度駕駛BMP，他把枴杖當成他的右腳，用拐杖踩油門。

蚱蜢自豪地說，一條腿就足以應付任何裝甲車輛， BMP、坦克和 MTLB 等等。

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